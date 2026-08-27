Рынок центров обработки данных в России к 2030 году достигнет 737 млрд рублей

Российский рынок ЦОДов к 2030-му достигнет 737 млрд руб., увеличиваясь в среднем на 27% ежегодно, говорится в исследовании Strategy Partners, с которым ознакомился “Ъ”. Из них 217 млрд руб. (29,4%) придется на сегмент colocation (аренда площадей в ЦОД), 381 млрд (51,6%) — на IaaS (облачные инфраструктурные сервисы), 139 млрд руб. (19%) — на PaaS (облачные платформенные сервисы). В прошлом году рынок ЦОДов вырос на 23%, до 225 млрд, из которых 58% занял сегмент IaaS, PaaS — 12% и 30% — colocation.

Авторы исследования пишут, что наибольшую динамику покажут сегменты PaaS и colocation. Рост рынка сдерживают в первую очередь проблемы с импортом оборудования и доступом к передовому ПО. При этом в последние годы количество стойко-мест увеличивалось медленнее денежной емкости рынка, пишут в Strategy Partners. «Рост обеспечивается преимущественно повышением цен, так как физическое расширение мощностей замедляется: ввод новых стойко-мест в 2025 году составил всего 4,6 тыс. (прирост 6%) против 10,8 тыс. годом ранее»,— говорится в исследовании. Ранее “Ъ” писал, что средняя стоимость стойки в Москве во втором квартале достигла 170,8 тыс. руб., прибавив 15,7% за год, а в Санкт-Петербурге — 138 тыс. руб., что на 31,3% больше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 6 августа).

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