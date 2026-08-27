На «Кинопоиске» вышел фильм «Кубок Гагарина. Героем может стать каждый»

28 августа в каталоге онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» появился документальный фильм «Кубок Гагарина. Героем может стать каждый». Картина рассказывает о событиях финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В минувшем сезоне ярославский «Локомотив» во второй раз подряд стал обладателем трофея. В решающей серии команда со счетом 4:2 обыграла казанский «Ак Барс».

О событиях финала рассказали хоккеисты «Локомотива» — самый ценный игрок play-off вратарь Даниил Исаев, а также Александр Радулов, Максим Шалунов, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Байрон Фрэз. Возглавлявший ярославский клуб Боб Хартли рассказал о том, как воздействовал на спортсменов, чтобы «они вновь поверили в себя». По окончании сезона канадец покинул пост, его сменил Дмитрий Квартальнов.

Также своими эмоциями поделились главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятуллин и игроки команды — Михаил Фисенко, Алексей Марченко, Дмитрий Яшкин и Тимур Билялов. Кроме того, в съемках приняли участие Никита Серебряков и Василий Пономарев, представляющие омский «Авангард». Хоккеисты вспомнили «самое болезненное поражение в карьере»: в шестом матче полуфинальной серии против «Локомотива» клуб упустил победу, пропустив две шайбы за 33 секунды до конца третьего периода. Ярославцы сравняли счет в противостоянии, а затем выиграли его решающий матч и вышли в финал.

«Третий фильм о финале Кубка Гагарина получился максимально насыщенным с точки зрения сюжетных историй и личных драм. Он стал самым продолжительным из наших документальных фильмов, но при этом во время просмотра постоянно возникало ощущение, что есть еще истории, которые можно было рассказать»,— отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов. Он подчеркнул, что в фильме героев постарались раскрыть «максимально близкими к людям, показать, что за тяжелой экипировкой и шлемами скрыты личности, которым не чужды обычные проблемы, вопросы и эмоции».

Арнольд Кабанов