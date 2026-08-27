Чистый убыток АЛРОСЫ по итогам первой половины 2026 года составил 9,5 млрд руб.

Финансовые результаты АЛРОСА (MOEX: ALRS), добывающей более 90% алмазов в России, за первую половину 2026 года оказались хуже прогнозов аналитиков. Выручка из-за снижения цен и укрепления рубля уменьшилась на 33%, EBITDA — более чем на 60%. Компания отмечает нормализацию запасов алмазного сырья у огранщиков и рост цен на некоторые камни, но аналитики считают, что конъюнктура на рынке остается сложной.

Выручка АЛРОСА по итогам первой половины 2026 года сократилась на 33% год к году, до 90,3 млрд руб., сообщила компания. EBITDA снизилась на 61%, до 14,4 млрд руб., чистый убыток составил 9,5 млрд руб. против прибыли в размере 40,6 млрд руб. годом ранее. Свободный денежный поток (FCF) составил минус 16,9 млрд руб., годом ранее значение было положительным — 2,6 млрд руб. Чистый долг увеличился на 84%, до 112,1 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA выросло до 3,2x против 1,2x в первой половине 2025 года.

Показатели оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, которые предполагали 94,9 млрд руб. выручки и 14,5 млрд руб. EBITDA, отмечают в «Альфа-Инвестициях». Исходя из их данных, более слабое первое полугодие по выручке у АЛРОСА было в январе—июне 2020 года, когда показатель составил 73,1 млрд руб. Если учитывать и второе полугодие, результат января—июня 2026 года стал минимальным с июля—декабря 2024 года, когда выручка АЛРОСА составила 61,5 млрд руб. EBITDA за первую половину 2026 года, согласно «Т-Инвестициям», может быть наименьшей как минимум с 2015 года.

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