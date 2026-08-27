Рентабельность на грани

Финансовые результаты АЛРОСА (MOEX: ALRS), добывающей более 90% алмазов в России, за первую половину 2026 года оказались хуже прогнозов аналитиков. Выручка из-за снижения цен и укрепления рубля уменьшилась на 33%, EBITDA — более чем на 60%. Компания отмечает нормализацию запасов алмазного сырья у огранщиков и рост цен на некоторые камни, но аналитики считают, что конъюнктура на рынке остается сложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Выручка АЛРОСА по итогам первой половины 2026 года сократилась на 33% год к году, до 90,3 млрд руб., сообщила компания. EBITDA снизилась на 61%, до 14,4 млрд руб., чистый убыток составил 9,5 млрд руб. против прибыли в размере 40,6 млрд руб. годом ранее. Свободный денежный поток (FCF) составил минус 16,9 млрд руб., годом ранее значение было положительным — 2,6 млрд руб. Чистый долг увеличился на 84%, до 112,1 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA выросло до 3,2x против 1,2x в первой половине 2025 года.

Показатели оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, которые предполагали 94,9 млрд руб. выручки и 14,5 млрд руб. EBITDA, отмечают в «Альфа-Инвестициях». Исходя из их данных, более слабое первое полугодие по выручке у АЛРОСА было в январе—июне 2020 года, когда показатель составил 73,1 млрд руб. Если учитывать и второе полугодие, результат января—июня 2026 года стал минимальным с июля—декабря 2024 года, когда выручка АЛРОСА составила 61,5 млрд руб. EBITDA за первую половину 2026 года, согласно «Т-Инвестициям», может быть наименьшей как минимум с 2015 года.

АЛРОСА добывает более 90% алмазов в России и около трети в мире. В 2025 году сократила добычу на 10%, до 29,8 млн карат. РФ принадлежит 33% акций, 33% контролируют Якутия и администрации восьми улусов, в свободном обращении (free-float) — около 34%. К 17:50 акции АЛРОСА на Московской бирже дешевели на 0,27%, до 18,4 руб. за бумагу.

АЛРОСА в сообщении к отчету отметила рост выручки во втором квартале на 1% и EBITDA более чем в четыре раза. Кроме того, указала АЛРОСА, в условиях сложной ситуации в отрасли компания сохранила лидерство по рентабельности в мире, тогда как ключевые конкуренты показали худший результат. Во втором квартале рентабельность АЛРОСА по EBITDA относительно первого выросла на 19 процентных пунктов, до 25%, по итогам полугодия — снизилась на 11 процентных пунктов год к году, до 16%.

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Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка алмазов, а также укрепившийся рубль привели к значительному снижению ключевых финансовых показателей компании, отмечает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов. Как говорится в обзоре «Т-Инвестиций», индекс цен на алмазы Paul Zimnisky с начала 2026 года снизился на 11%, за год — на 18%. По данным Rapaport, бриллианты весом 0,3–1 карат за последний месяц подорожали на 0,3–1,9%, но с крайне низкой базы, и в годовом выражении цены остаются ниже на 13–18%, продолжают аналитики. Торговая статистика Индии, на которую приходится более 90% мировой огранки, указывают в «Т-Инвестициях», также не показывает улучшения ситуации на рынке: по итогам января—июля чистый импорт алмазов в страну сократился на 25% год к году, до $5,2 млрд, чистый экспорт бриллиантов — на 16%, до $5,8 млрд.

«Компания вновь слабо отчиталась в условиях глубокого кризиса в отрасли. Рынок находится под давлением более трех лет и не демонстрирует признаков улучшения»,— комментируют в «Т-Инвестициях». В «Альфа-Инвестициях» констатируют, что финансовые показатели АЛРОСА ухудшились, хотя запас прочности еще остается.

«Признаки восстановления цен в сегменте мелких алмазов пока не отразились на финансовых результатах АЛРОСА. В целом конъюнктура на алмазном рынке остается сложной, в том числе из-за перераспределения спроса в сторону синтетических камней»,— отмечают аналитики. Как считают в «Альфа-Инвестициях», поддержать бизнес АЛРОСА может ослабление рубля.

В АЛРОСА отмечают нормализацию запасов в гранильном сегменте в Индии, рост цен на бриллианты и стабильный спрос на крупные камни свыше 2 карат. Спрос на ювелирные украшения с бриллиантами растет в первую очередь в премиальных сегментах, добавляют в компании. Там прогнозируют, что дальнейшее снижение предложения алмазов в мире будет балансироваться ростом цен на алмазное сырье.

Анатолий Костырев