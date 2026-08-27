Гаагский трибунал распорядился расследовать обстоятельства смерти Младича
Глава Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиела Гатти Сантана распорядилась провести расследование обстоятельств смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за военные преступления. Об этом сообщила пресс-служба МОМУТ.
Ратко Младич в 2021 году
Фото: Jerry Lampen / Reuters
Расследование поручено судье Иэну Бономи, указывается в публикации. Параллельное расследование проводят власти Нидерландов. Такая процедура стандартна для таких случаев по нидерландскому законодательству, отметили представители МОМУТ.
Младич умер сегодня в возрасте 84 лет в тюремном госпитале. В мае гаагский суд отклонил просьбу о досрочном освобождении Младича в связи со смертельной болезнью. Судья признала, что состояние заключенного критическое, но отметила, что тюремный госпиталь обеспечивает ему «максимальный комфорт» и «исключительный режим посещений».
Во время Боснийской войны он был одним из лидеров сербов. В 1996 году Гаагский Международный трибунал обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Тогда при попытке бежать из Сребреницы было убито около 8 тыс. боснийских мусульман.
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В мае 2026 года председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиела Гатти Сантана отклонила запрос адвокатов Ратко Младича о временном освобождении для лечения в Сербии. Тогда судья признала, что 84-летний Младич находится в критическом состоянии, но отметила, что тюремный госпиталь обеспечивает ему «максимальный комфорт» и «исключительный режим посещений», позволяющий близким находиться рядом. Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению в 2017 году за геноцид в Сребренице и захват в заложники сотрудников ООН, а в 2021 году его апелляция была отклонена, подтвердив приговор.