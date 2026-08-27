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Гаагский трибунал распорядился расследовать обстоятельства смерти Младича

Глава Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиела Гатти Сантана распорядилась провести расследование обстоятельств смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за военные преступления. Об этом сообщила пресс-служба МОМУТ.

Ратко Младич в 2021 году

Ратко Младич в 2021 году

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Ратко Младич в 2021 году

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Расследование поручено судье Иэну Бономи, указывается в публикации. Параллельное расследование проводят власти Нидерландов. Такая процедура стандартна для таких случаев по нидерландскому законодательству, отметили представители МОМУТ.

Младич умер сегодня в возрасте 84 лет в тюремном госпитале. В мае гаагский суд отклонил просьбу о досрочном освобождении Младича в связи со смертельной болезнью. Судья признала, что состояние заключенного критическое, но отметила, что тюремный госпиталь обеспечивает ему «максимальный комфорт» и «исключительный режим посещений».

Во время Боснийской войны он был одним из лидеров сербов. В 1996 году Гаагский Международный трибунал обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Тогда при попытке бежать из Сребреницы было убито около 8 тыс. боснийских мусульман.

Фотогалерея

«Я всегда был обыкновенным сербским православным солдатом»

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства. &lt;br>На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

В мае 2026 года председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиела Гатти Сантана отклонила запрос адвокатов Ратко Младича о временном освобождении для лечения в Сербии. Тогда судья признала, что 84-летний Младич находится в критическом состоянии, но отметила, что тюремный госпиталь обеспечивает ему «максимальный комфорт» и «исключительный режим посещений», позволяющий близким находиться рядом. Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению в 2017 году за геноцид в Сребренице и захват в заложники сотрудников ООН, а в 2021 году его апелляция была отклонена, подтвердив приговор.

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