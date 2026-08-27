Гаагский трибунал распорядился расследовать обстоятельства смерти Младича

Глава Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиела Гатти Сантана распорядилась провести расследование обстоятельств смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за военные преступления. Об этом сообщила пресс-служба МОМУТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратко Младич в 2021 году

Фото: Jerry Lampen / Reuters Ратко Младич в 2021 году

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Расследование поручено судье Иэну Бономи, указывается в публикации. Параллельное расследование проводят власти Нидерландов. Такая процедура стандартна для таких случаев по нидерландскому законодательству, отметили представители МОМУТ.

Младич умер сегодня в возрасте 84 лет в тюремном госпитале. В мае гаагский суд отклонил просьбу о досрочном освобождении Младича в связи со смертельной болезнью. Судья признала, что состояние заключенного критическое, но отметила, что тюремный госпиталь обеспечивает ему «максимальный комфорт» и «исключительный режим посещений».

Во время Боснийской войны он был одним из лидеров сербов. В 1996 году Гаагский Международный трибунал обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Тогда при попытке бежать из Сребреницы было убито около 8 тыс. боснийских мусульман.