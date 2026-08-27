На Зальцбургском фестивале представили оперу «Так поступают все женщины»

Давным-давно, в 2020 году Зальцбургский фестиваль рассчитывал широко отпраздновать собственное столетие. Среди больших юбилейных событий ожидался, в частности, «Борис Годунов»: режиссером позвали Кристофа Лоя, дирижировать должен был покойный Марис Янсонс, ну а с «Газпромом» договорились о спонсорстве.

Но случилась пандемия. «Борис», как и многое другое, отменился. Зато меньше чем за два месяца до старта фестиваля-2020 (который, хотя бы в символическом формате, все-таки провели) возник экстренный проект — поставить «Cosi». Почти полноценно, но так, чтобы вписаться и в санитарные ограничения (спектакль без антракта, не более чем на два с половиной часа), и в авральный график. Так появилась моцартовская постановка Кристофа Лоя, которую возобновили и на следующий год, в 2021-м, причем с большим успехом именно по гамбургскому счету, без скидок на ковидные обстоятельства.

Подробнее читайте в материале «Театр повторного поступка».