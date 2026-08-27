Театр повторного поступка

Моцарта в программе Зальцбургского фестиваля этого года представила опера «Так поступают все женщины» («Cosi fan tutte»), трагикомический хит о психологии межличностных отношений. Новую постановку «с нуля» фестиваль заказывать не стал, вернув на сцену в несколько адаптированном виде прекрасный спектакль, поставленный режиссером Кристофом Лоем и дирижером Йоаной Малльвиц шесть лет назад. Примечательные обстоятельства премьеры и возобновления постановки сопоставлял Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Современное оформление не мешает постановке Кристофа Лоя сохранять моцартовское изящество — причем не первый год

Фото: Monika Rittershaus / SF Современное оформление не мешает постановке Кристофа Лоя сохранять моцартовское изящество — причем не первый год

Фото: Monika Rittershaus / SF

Давным-давно, в 2020 году Зальцбургский фестиваль рассчитывал широко отпраздновать собственное столетие. Среди больших юбилейных событий ожидался, в частности, «Борис Годунов»: режиссером позвали Кристофа Лоя, дирижировать должен был покойный Марис Янсонс, ну а с «Газпромом» договорились о спонсорстве.

Но случилась пандемия. «Борис», как и многое другое, отменился. Зато меньше чем за два месяца до старта фестиваля-2020 (который, хотя бы в символическом формате, все-таки провели) возник экстренный проект — поставить «Cosi». Почти полноценно, но так, чтобы вписаться и в санитарные ограничения (спектакль без антракта, не более чем на два с половиной часа), и в авральный график.

Так появилась моцартовская постановка Кристофа Лоя, которую возобновили и на следующий год, в 2021-м, причем с большим успехом именно по гамбургскому счету, без скидок на ковидные обстоятельства.

Теперешнее пришествие «Cosi» — штука по своему статусу двойственная. С одной стороны, партитура звучит уже не в урезанном виде, это полновесное представление, то есть формально здесь не повтор, а приращение. С другой — лаконичная сценография, например, та же: белая стена с двумя дверными проемами и ступени, спускающиеся к оркестровой яме. Режиссерские решения и роли — те же вплоть до деталей. Даже прекрасный исполнительский состав почти тот же самый. Дона Альфонсо снова пел Йоханнес Мартин Кренцле, Феррандо — Богдан Волков, Гульельмо — Андре Шюн, Фьордилиджи – Эльза Драйсиг, а Деспину — Леа Десандр. Вот Дорабеллой в 2021 году была Марианна Кребасса, а теперь ее сменила Виктория Каркачева, и прекрасно вписалась в каст.

Но, если разбираться, приращение тоже небезусловное. Некоторые речитативы серьезно изрезаны, отдельные номера так и остались купированными (начиная с терцетика, где Дон Альфонсо уподобляет женскую верность аравийскому фениксу, о котором все слышали, да никто не видал). Короткую и энергичную арию Гульельмо «Non siate ritrosi, occhietti vezzosi», где он презентует себя и Феррандо, неузнаваемо переодевшихся «албанцами», заменили на пространный номер из первоначальной редакции оперы, арию «Rivolgete a lui lo sguardo»: на сцене она звучит редко, научно-исследовательская прелесть в этом жесте есть, но все равно остается смутное ощущение, что Моцарт был-таки прав, вычеркнув в конце концов этот номер.

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Второй сольный номер того же Гульельмо, арию «Donne mie la fate a tanti» с ее буффонадными упреками по части женской ветрености, убрали вовсе. С одной стороны, небезынтересное решение, так эта версия «Cosi» оказалась в большей степени спектаклем о Феррандо: из двух молодых неполитанских офицеров, подначенных старым циником Альфонсо и взявшихся на пари тестировать постоянство своих невест, он явно более симпатичен режиссеру. С другой стороны, стиль и вокальная харизма Богдана Волкова, красота его тона и бережная доверительность лирики слишком очевидны сами по себе, чтобы нуждаться в таких услугах, да еще и за счет моцартовской партитуры. И если пять лет назад в том, как вела Венский филармонический оркестр Йоана Малльвиц, хватало и свежести, и живости, и остроумия, то теперь публика услышала работу грамотную, тактичную, но несколько дюжинную.

Нет спору, это чудесный спектакль, тонкий, элегантный, смешной, который равно нравится что консервативной публике, что передовой. Но все же есть нечто дискомфортное в самом этом факте: в прошлом году среди полновесных оперных спектаклей на фестивале вообще не было Моцарта, а в этом вместо новой постановки — перелицованное возобновление, и это в Зальцбурге, где театральное освоение моцартовского наследия вроде бы стоит во главе угла.

Афиша Зальцбурга-2026 — последняя, за которую всецело отвечал Маркус Хинтерхойзер, талантливый и яркий интендант, со скандалом ушедший в отставку в этом году после десятилетнего правления. Пост вакантен, главный музыкальный фестиваль планеты находится на перепутье. И хотя в целом его программа в этом году все-таки получилась эффектной и ударной, самые бурные страсти впереди: нового интенданта должны назначить только в следующем году.