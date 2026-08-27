В прокат вышел фантастический триллер «Код сна» с Коннором Сторри

Сериал «Жаркое соперничество» (Heated Rivalry), повествующий о сложных профессиональных и личных взаимоотношениях между канадским и русским хоккеистами, вышел на канадском стриминге Crave и на НВО в декабре 2025 года. Шоу мгновенно стало глобальным феноменом, а исполнители главных ролей Коннор Сторри (он сыграл россиянина Илью Розанова) и Хадсон Уильямс, еще за неделю до начала съемок подрабатывавшие официантами, превратились в звезд со скоростью, изведанной разве что Леонардо Ди Каприо после выхода «Титаника».

Не удивительно, что продюсеры даже не низко-, а микробюджетной фантастики «Код сна», которой на роду было написано сгинуть на каком-нибудь стриминге двадцать пятого разряда, решили выпустить фильм в широкий прокат. Ведь два года назад они, сами не зная, заполучили одну из двух самых ярких звезд 2026 года. В России силами прокатной компании «Леона» картина выходит за три недели до мирового релиза.

Действие «Кода сна» происходит в недалеком будущем, в городе N, который на экране изображает современный Бухарест. На то, чтобы замаскировать его под футуристический мегаполис, у создателей картины не было денег, и будущее здесь выглядит как мрачные постсоветские 90-е, будто Чаушеску расстреляли только позавчера. Единственное, что принес технический прогресс,—полицейские дроны, следящие за гражданами, и электронные вывески на домах и учреждениях. Правда, иногда появляются и старорежимные таблички на румынском вроде «Курить запрещается» или «Касса №18».

Подробнее — в материале «Дроны, клоны и путаны».