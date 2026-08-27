UEFA решил подать в суд Швейцарии уголовный иск против Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен подать уголовный иск в Швейцарии против президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает Financial Times. Поводом послужила его инициатива продать частным инвесторам права на проведение чемпионат мира, которая вызвала резкое неприятие в европейском футбольном сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Thinh Nguyen / Reuters Джанни Инфантино

Фото: Thinh Nguyen / Reuters

Как следует из заявления, поданного UEFA в американский суд, европейская организация запрашивает документы у инвестиционной фирмы Thrive Capital, принадлежащей Джошуа Кушнеру — брату Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Именно эта компания рассматривалась в качестве потенциального ведущего инвестора в предлагаемой сделки на $4,2 млрд по продаже 20% коммерческих прав FIFA на чемпионаты мира.

В UEFA отметили, что готовят «уголовные иски в Швейцарии против Инфантино и, возможно, других должностных лиц и советников FIFA за преступное ненадлежащее управление». На прошлой неделе UEFA угрожал разорвать коммерческие и футбольные связи с FIFA в ответ на предложение Джанни Инфантино. Хотя президент FIFA впоследствии отказался от продажи прав на чемпионат мира, европейские футбольные чиновники продолжают кампанию против него.