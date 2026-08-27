UEFA решил подать в суд Швейцарии уголовный иск против Инфантино
UEFA подаст уголовный иск против Инфантино в суд Швейцарии
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен подать уголовный иск в Швейцарии против президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает Financial Times. Поводом послужила его инициатива продать частным инвесторам права на проведение чемпионат мира, которая вызвала резкое неприятие в европейском футбольном сообществе.
Джанни Инфантино
Фото: Thinh Nguyen / Reuters
Как следует из заявления, поданного UEFA в американский суд, европейская организация запрашивает документы у инвестиционной фирмы Thrive Capital, принадлежащей Джошуа Кушнеру — брату Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Именно эта компания рассматривалась в качестве потенциального ведущего инвестора в предлагаемой сделки на $4,2 млрд по продаже 20% коммерческих прав FIFA на чемпионаты мира.
В UEFA отметили, что готовят «уголовные иски в Швейцарии против Инфантино и, возможно, других должностных лиц и советников FIFA за преступное ненадлежащее управление». На прошлой неделе UEFA угрожал разорвать коммерческие и футбольные связи с FIFA в ответ на предложение Джанни Инфантино. Хотя президент FIFA впоследствии отказался от продажи прав на чемпионат мира, европейские футбольные чиновники продолжают кампанию против него.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выразил недоверие президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино после его предложения о продаже коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.
В июле 2026 года Джанни Инфантино объявил о планах создать новую структуру, FIFA Forward Enterprise (FFE), для управления коммерческими правами на чемпионаты мира, предполагая продажу от 20% до 30% ее акций частным инвесторам. Основным претендентом на инвестиции называлась компания Thrive Eternal, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера и зятем Дональда Трампа.
Несмотря на то, что Джанни Инфантино отказался от проекта FFE в начале августа 2026 года после критики со стороны UEFA, CONCACAF и AFC, европейские футбольные функционеры продолжают кампанию против него. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также призвал Джанни Инфантино уйти в отставку, а Альянс болельщиков FIFA запустил петицию с аналогичным требованием.