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UEFA решил подать в суд Швейцарии уголовный иск против Инфантино

UEFA подаст уголовный иск против Инфантино в суд Швейцарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен подать уголовный иск в Швейцарии против президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает Financial Times. Поводом послужила его инициатива продать частным инвесторам права на проведение чемпионат мира, которая вызвала резкое неприятие в европейском футбольном сообществе.

Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

Фото: Thinh Nguyen / Reuters

Джанни Инфантино

Фото: Thinh Nguyen / Reuters

Как следует из заявления, поданного UEFA в американский суд, европейская организация запрашивает документы у инвестиционной фирмы Thrive Capital, принадлежащей Джошуа Кушнеру — брату Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Именно эта компания рассматривалась в качестве потенциального ведущего инвестора в предлагаемой сделки на $4,2 млрд по продаже 20% коммерческих прав FIFA на чемпионаты мира.

В UEFA отметили, что готовят «уголовные иски в Швейцарии против Инфантино и, возможно, других должностных лиц и советников FIFA за преступное ненадлежащее управление». На прошлой неделе UEFA угрожал разорвать коммерческие и футбольные связи с FIFA в ответ на предложение Джанни Инфантино. Хотя президент FIFA впоследствии отказался от продажи прав на чемпионат мира, европейские футбольные чиновники продолжают кампанию против него.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выразил недоверие президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино после его предложения о продаже коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.
В июле 2026 года Джанни Инфантино объявил о планах создать новую структуру, FIFA Forward Enterprise (FFE), для управления коммерческими правами на чемпионаты мира, предполагая продажу от 20% до 30% ее акций частным инвесторам. Основным претендентом на инвестиции называлась компания Thrive Eternal, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера и зятем Дональда Трампа.
Несмотря на то, что Джанни Инфантино отказался от проекта FFE в начале августа 2026 года после критики со стороны UEFA, CONCACAF и AFC, европейские футбольные функционеры продолжают кампанию против него. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также призвал Джанни Инфантино уйти в отставку, а Альянс болельщиков FIFA запустил петицию с аналогичным требованием.

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