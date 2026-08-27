Главного тренера «Балтики» Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Талалаев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Андрей Талалаев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

24 августа «Балтика» на своем поле приняла казанский «Рубин» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 1:1. Во втором тайме Андрей Талалаев показал оскорбительный жест в адрес трибун.

«При определении санкции комитет учитывал, что это уже не единичный случай оскорбительного поведения со стороны Андрея Викторовича Талалаева. Новое нарушение было совершено спустя менее шести месяцев после предыдущего привлечения его к дисциплинарной ответственности за аналогичное поведение»,— сказал председатель КДК Артур Григорьянц. Он также отметил, что специалист будет оштрафован на 400 тыс. рублей.

Из-за дисквалификации Андрей Талалаев пропустит матчи против московских «Родины» и «Локомотива», воронежского «Факела» и петербургского «Зенита». В прошлом сезоне за подобное нарушение он в общей сложности был отстранен на семь игр.

По итогам пяти туров «Балтика» с семью очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Арнольд Кабанов