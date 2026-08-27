Главного тренера «Балтики» Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте организации.
Андрей Талалаев
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
24 августа «Балтика» на своем поле приняла казанский «Рубин» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 1:1. Во втором тайме Андрей Талалаев показал оскорбительный жест в адрес трибун.
«При определении санкции комитет учитывал, что это уже не единичный случай оскорбительного поведения со стороны Андрея Викторовича Талалаева. Новое нарушение было совершено спустя менее шести месяцев после предыдущего привлечения его к дисциплинарной ответственности за аналогичное поведение»,— сказал председатель КДК Артур Григорьянц. Он также отметил, что специалист будет оштрафован на 400 тыс. рублей.
Из-за дисквалификации Андрей Талалаев пропустит матчи против московских «Родины» и «Локомотива», воронежского «Факела» и петербургского «Зенита». В прошлом сезоне за подобное нарушение он в общей сложности был отстранен на семь игр.
По итогам пяти туров «Балтика» с семью очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
20 марта 2026 года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера Андрея Талалаева на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ) и оштрафовал на 300 тысяч рублей за инцидент в матче с московским ЦСКА. Он выбил мяч на трибуны в компенсированное время, что спровоцировало потасовку, и был удален с поля вместе с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Эта дисквалификация стала для Андрея Талалаева первой после трехматчевого отстранения за оскорбительное поведение в адрес соперников, когда 29 ноября 2025 года он показал неприличный жест в сторону скамейки московского «Спартака».
Ранее, 4 декабря 2025 года, КДК РФС уже дисквалифицировал Андрея Талалаева на три матча РПЛ за оскорбительное поведение в адрес соперников, а именно демонстрацию оскорбительного жеста во время матча «Балтики» со «Спартаком» 29 ноября 2025 года. На заседании КДК он заявил, что жест был направлен в адрес скамейки «Спартака», что подтверждают видеозаписи.
Артур Григорьянц, глава КДК РФС, сообщил, что при вынесении санкций в отношении Андрея Талалаева учитывались три дисциплинарных нарушения за последние два года. В конце 2024 года, 4 декабря, казанский «Рубин» также был оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче 17-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», где шесть футболистов «Рубина» получили желтые карточки.