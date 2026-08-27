Свердловские школы и колледжи с 1 сентября перейдут на сервис «Моя школа»

С 1 сентября школы, колледжи и техникумы Свердловской области перейдут на единый цифровой сервис «Моя школа». Он заменит региональный электронный дневник и объединит основные образовательные сервисы в одном мобильном приложении. Об этом в эфире ОТВ сообщила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

«Наша область вошла в число 20 регионов "первой волны", где это обновление происходит уже сейчас. Теперь вся школьная жизнь собрана в одном месте – на портале "Госуслуги" и в мобильном приложении «Госуслуги Моя школа». Достаточно одного приложения на телефоне»,– рассказала Татьяна Савинова.

Родители с помощью приложения смогут смотреть расписание, домашние задания и оценки ребенка, следить за его успеваемостью, пользоваться цифровым портфолио и образовательными материалами, а также общаться в школьных чатах.

Кроме того, для родителей в приложении будут предусмотрены сервисы для диагностики способностей ребенка, самостоятельных занятий и получения психологической помощи. Ученикам будут доступны инструменты для профориентации, восполнения пробелов в знаниях, изучения программирования и выбора вуза.

Данные в новом сервисе станут доступны с 1 сентября. Чтобы начать пользоваться приложением, родителю ребенка до 14 лет достаточно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», к которой привязан аккаунт ребенка.Ученикам старше 14 лет потребуется подтвердить учетную запись в МФЦ. Приложение «Госуслуги Моя школа» уже доступно в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.

Ранее сообщалось, что в 78 школах Екатеринбурга продолжается набор в 10-е классы. По данным городской администрации, на сегодняшний день свободными остаются более 850 мест в 78 учебных заведениях.

Полина Бабинцева