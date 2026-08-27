В 78 школах Екатеринбурга продолжается набор в 10-е классы

В Екатеринбурге продолжается прием школьников в 10-е классы. По данным городской администрации, на сегодняшний день свободными остаются более 850 мест в 78 учебных заведениях. Из них 231 место приходится на классы с универсальным профилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Без индивидуального отбора школьников в классы с универсальным профилем готовы принять школы: № 26, 27, 75, 97, 98, 119, 127, 129, 179, 183, 185, а также центры образования «Творчество» и № 224.

В школах № 49, 50, 57, 71, 80, 105, 141 и лицее № 109 для поступления в универсальный класс потребуется пройти индивидуальный отбор.

Без индивидуального отбора также принимают в профильные классы школы № 147 (социально-экономический профиль), № 149 (социально-экономический) и № 221 (гуманитарный).

Ранее сообщалось, что около 8,2 тыс. человек зачислили в 10-е классы школ Екатеринбурга.

Полина Бабинцева