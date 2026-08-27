Дебютанты в фазе

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, жеребьевка основного этапа которого состоялась 27 августа, сохранил традицию, появившуюся у него после радикальной реформы формата. Его «укрупнение» позволяет каждый год наблюдать за выступлениями в главном еврокубке целой группы новичков, в том числе довольно экзотических.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

В четверг прошла жеребьевка стартующей 8 сентября «Фазы лиги», по сути, регулярного первенства Лиги чемпионов, определившая набор из восьми соперников для каждого из клубов. В 2024 году в результате радикальной реформы формата, проведенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), она заменила привычный групповой этап. Он расширил состав участников основной стадии наиболее престижного клубного турнира с 32 до 36, а расширение, в свою очередь, породило, как выяснилось, довольно любопытную, хотя и вполне закономерную традицию.

Благодаря «укрупнению», появлению в состязании «лишних» мест стало легче отбираться командам, у которых при прежнем формате шансы проникнуть в него были чисто символические. Это касается как получивших возможность заработать «бонусные» путевки представителей ведущих лиг, так и прежде всего скромных по статусу чемпионатов.

Уже состоялось три розыгрыша Лиги чемпионов в новом формате, и в каждом была целая группа новичков, впервые в нее прорвавшихся. В 2024 году, правда, четырех из пяти — английскую «Астон Виллу», итальянскую «Болонью», французский «Брест» и испанскую «Жирону» — делегировали ведущие лиги. Исключением в этой компании оказался словацкий «Слован», на самом деле довольно опытный еврокубковый боец. Зато в 2025 году с настоящей экзотикой проблем никаких не было. Под это определение подходили все четыре новичка — и бельгийский «Юнион», и норвежский «Будё-Глимт», и кипрский «Пафос», и казахстанский «Кайрат». Про их существование многие рядовые болельщики раньше просто не догадывались. А увидев, что «Будё-Глимт» базируется за Полярным кругом, и чтобы попасть на матч против «Кайрата», футболистам мадридского «Реала» придется совершить полет на расстояние в 6,5 тыс. км, многие испытывали шок.

Первые кампании на уровне, выше которого нет, складывались для этих команд по-разному. В основном, конечно, без блеска. Но, скажем, «Будё-Глимт» в предыдущем розыгрыше пошумел как следует. Проскочил, одолев грандов — «Манчестер Сити» с «Атлетико», в возникший после реформы дополнительный раунд play-off, куда попадают команды, занявшие в «Фазе лиги» позиции с 9-й по 16-ю, в нем разбил финалиста 2025 года «Интер», а затем, уже в 1/8 финала, чуть не разобрался со «Спортингом».

Нынешний розыгрыш традицию поддержал. В нем четыре дебютанта — итальянский «Комо», австрийский ЛАСК, норвежский «Викинг» и азербайджанский «Сабах». Каждый по-своему интересен.

Про «Комо» нужно знать, что еще два с небольшим года назад он рубился во втором по рангу итальянском дивизионе и представить его играющим в Лиге чемпионов было невозможно. Но взлет после выхода в элитный дивизион получился стремительным: минувшей весной «Комо» запрыгнул на четвертое место в первенстве благодаря безусловным талантам, вроде молодого аргентинца Нико Паса или сверкавшего на острие атаки прошлой инкарнации испанской сборной Альваро Мораты, а также свежим идеям своего тренера Сеска Фабрегаса, соотечественника Мораты и когда-то футбольной суперзвезды.

Про «Викинг» надо знать, что в не отказывающемся от системы «весна-осень» норвежском чемпионате 2025 года он обскакал «Будё-Глимт». Ну да, тот, что крушил гигантов в Лиге чемпионов.

ЛАСК, клуб с историей в век с четвертью, но десятилетиями пребывавший в тени, изумил всех в заключительном отборочном раунде Лиги чемпионов. В первом матче потерпел разгромное — 0:3 — поражение от шотландского «Селтика», через полчаса после начала второго пропустил еще гол, однако сумел отыграть суммарное отставание в четыре мяча и вырвать победу в овертайме. Таким футбольным подвигам аналогов совсем немного.

Но, разумеется, больше всего умиляет «Сабах». Этот клуб основан всего-то восемь лет назад и не так давно «карликом» смотрелся даже на фоне флагмана своего чемпионата «Карабаха».

Но вот с заступившим на тренерский пост вместо россиянина Василия Березуцкого литовцем Валдасом Дамбраускасом его выиграл и очутился в каком-то футбольном космосе по своим меркам. А над совокупной стоимостью его заявки, равной по оценке Transfermarkt €17 млн (это на €1,6 млн меньше, чем гарантировано любому участнику «Фазы лиги» вне зависимости от итогов турнира), не смеются разве что потому, что у «Кайрата» год назад она была еще ниже — €12,8 млн. Кстати, после окончания регулярного первенства, принесшего казахстанцам одно-единственное очко, она поднялась почти на треть.

Алексей Доспехов