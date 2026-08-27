Новая красная звезда

«Ливерпуль», кажется, нашел замену покинувшему клуб этим летом 34-летнему Мохаммеду Салаху. Место возрастного египтянина, который долгие годы оставался главной звездой в атаке команды, займет 23-летний француз Брэдли Барколя. Его трансфер из ПСЖ, вероятно, обойдется английскому клубу в £120 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брэдли Баркола

Фото: Darko Bandic / AP Брэдли Баркола

Фото: Darko Bandic / AP

О том, что «Ливерпуль» намеревается потратить очень серьезные деньги на вингера ПСЖ Брэдли Барколя, СМИ писали уже несколько недель. 27 августа сразу несколько британских ресурсов сообщили, что в переговорах клубов наметился серьезный прогресс. Кое-какие детали, впрочем, еще предстоит уладить.

Источники немного расходятся в том, что касается стоимости перехода. Sky Sports, например, пишет, что она составит £120 млн. The Times и The Guardian сообщают, что этот рубеж будет достигнут только с учетом бонусных выплат, а базовая часть суммы — £100 млн.

Так или иначе, если этот переход состоится, он войдет в тройку крупнейших в английском чемпионате в нынешнем трансферном окне.

Интерес «красных» к Барколя понятен. За последние два межсезонья клуб потерял нескольких звездных крайних нападающих. Прошлым летом в мюнхенскую «Баварию» перебрался Луис Диас, а жизнь Диогу Жоты унесла автокатастрофа. Этим летом в «Трабзонспор» ушел постаревший Мохаммед Салах, который оставался главной звездой в атаке «Ливерпуля» на протяжении почти целого десятилетия.

В итоге у «Ливерпуля» образовался дефицит вингеров. На флангах атаки могут сыграть с полдесятка исполнителей, при этом футболистами, соответствующими статусу клуба, следует, наверное, признать только двоих — Флориана Вирца и Коди Гакпо. Будущее последнего на Anfield под вопросом: обсуждается продажа голландца в «Тоттенхем».

Между тем Барколя в самом рассвете сил: через неделю ему исполнится 24 года. В двух сверхуспешных для ПСЖ сезонах он был продуктивен, внес существенный вклад в две победы в Лиге чемпионов, но все равно проиграл конкуренцию. Приоритетным атакующим сочетанием для Луиса Энрике стал вариант с Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ по краям. Барколя команду решил покинуть, несмотря на еще два года по контракту.

Преимущества Барколя известны. Это взрывной, скоростной вингер, способный расправляться с оппонентами один в один.

По итогам прошлого сезона он вошел в десятку лучших молодых (не старше 25 лет) игроков Европы по созданным для партнеров моментам и в пятерку — по успешным обводкам. Да и способность француза завершать атаки особых сомнений не вызывает. В прошлом сезоне Барколя забил 13 голов за 49 матчей, в позапрошлом — 21 мяч за 64 игры. Хорошие цифры для флангового игрока, особенно если учесть, что он далеко не все встречи начинал в стартовом составе и, естественно, еще реже оставался на поле все 90 минут.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 29 августа. Это будет первая домашняя игра команды в новом сезоне чемпионата Англии — против «Ноттингема». А стартовал в первенстве «Ливерпуль» с ничьей — 2:2 — против «Ньюкасла». Ушел от поражения на последних минутах.

Роман Левищев