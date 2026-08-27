Вице-губернатор Пиотровский не стал комментировать ситуацию с концертом Канье Уэста

Член правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий вопросы культуры в городе, не стал комментировать ситуацию с концертом американского рэпера Канье Уэста. В беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» 27 августа он отметил, что организация выступления относится к взаимоотношениям коммерческих структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Пиотровский отметил, что организация выступления относится к взаимоотношениям коммерческих структур

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Господин Пиотровский отметил, что организация выступления относится к взаимоотношениям коммерческих структур

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Без комментариев. Это взаимоотношения коммерческих структур»,— ответил господин Пиотровский на вопрос, следит ли Смольный за развитием событий вокруг анонсированного концерта иностранного артиста.

О первом запланированном концерте господина Уэста в России стало известно 17 августа. Организацией выступления занимается агентство Say Agency. Предполагалось, что рэпер даст два шоу в «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Вскоре в соцсетях «Газпром Арены» заявили, что никаких договоров на проведение концерта не заключалось и выступление не может состояться. Отметим, сама площадка сперва анонсировала мероприятие.

Организаторы после спорного заявления «Газпром Арены» отрицали отмену и говорили, что продолжают переговоры с площадкой. Отметим, в Say Agency рассказывали, что подписание необходимых документов якобы было запланировано на 27 августа.

Константин Леньков