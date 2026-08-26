В 10-е классы школ Екатеринбурга зачислили около 8,2 тыс. человек

Около 8,2 тыс. человек зачислили в 10-е классы школ Екатеринбурга — в 78 заведениях ожидается поступление еще более 850 десятиклассников, сообщили в городской администрации. В этом году набор ведут 166 из 168 школ, при этом в 32 из них не проводится индивидуальный отбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Сейчас в городских школах остаются открытыми 150 мест по естественно-научному профилю, 118 — по гуманитарному, 163 — по социально-экономическому, 206 — по технологическому. Незанятым остается 231 место на универсальном направлении для всех желающих продолжить обучение в школе. При этом поступление в 10-е классы не имеет территориальной привязки.

«Всего для продолжения обучения по программам среднего общего образования в этом году доступно более 9,5 тыс. мест. Их количество рассчитано с учетом многолетней практики: примерно половина выпускников девятых классов продолжает обучение в 10-м классе. В 2026 году девятый класс окончили порядка 19,5 тыс. школьников»,— сказано в сообщении.

Ранее школа №80 в Екатеринбурге отказалась зачислять в 10-й класс уральца, успешно прошедшего государственную итоговую аттестацию в 2023 году. Верховный суд России признал незаконным отказ в зачислении, отметив, что такой отказ ограничивает право ребенка на получение обязательного среднего общего образования.

Подробнее о ситуации с отказом — в материале «Никакого индивидуального отбора»

Ирина Пичурина