Чем известен Ратко Младич

27 августа в возрасте 84 лет умер бывший командующий армией Республики Сербской Ратко Младич. Последние 15 лет он пробыл в гаагской тюрьме. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратко Младич

Фото: Reuters Ратко Младич

Фото: Reuters

Ратко Младич родился 12 марта 1942 года в селе Божиновичи в районе города Калиновик на территории фашистской Хорватии (ныне Босния и Герцеговина). В 1965 году с отличием окончил Военную академию сухопутных войск в Белграде и начал службу в Югославской народной армии (ЮНА).

В январе 1991 года занял должность заместителя начальника гарнизона Приштины (Косово). В июне того же года стал командующим 9-м корпусом ЮНА, дислоцированным в хорватском городе Книн. 9 мая 1992 года, вскоре после начала вооруженного конфликта в Боснии, был назначен начальником штаба и заместителем командующего 2-м военным округом ЮНА в Сараево.

Уже 12 мая стал начальником Генштаба самопровозглашенной Республики Сербской. К декабрю 1992-го под его руководством сербы установили контроль над 70% территории Боснии. 24 июня 1994 года получил звание генерал-полковника. Считается непосредственным исполнителем планов президента Республики Сербской Радована Караджича по организации этнических чисток и геноцида несербского населения.

Осуществлял руководство всеми вооруженными, полицейскими и полувоенными формированиями республики. В частности, в июле 1995 года руководил операцией по захвату Сребреницы, где, по данным Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), было убито около 8 тыс. мирных жителей-мусульман. 25 июля МТБЮ выдвинул против него первые обвинения в геноциде и преступлениях против человечности.

В ноябре 1996 года под давлением мирового сообщества новый президент Республики Сербской Биляна Плавшич отправила Ратко Младича в отставку. До ареста Слободана Милошевича в 2001 году он спокойно жил в Белграде, затем начал скрываться. Местные СМИ неоднократно сообщали об операциях по его розыску, анонимных переговорах о сдаче, а в феврале 2006 года — даже об аресте.

Задержан господин Младич был 26 мая 2011 года в селе Лазарево, расположенном в 70 км от Белграда. Бывший командующий армией боснийских сербов скрывался под именем Милорад Комадич и работал на стройке. 31 мая, спустя пять дней после ареста, он был доставлен в Гаагу в МТБЮ. В тюрьме он перенес несколько инсультов и инфаркт. Суд над Младичем начался 16 мая 2012 года. В общей сложности генералу предъявили 11 обвинений, но он не признал ни одного из них. 22 ноября 2017 года признан виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. В МИД РФ приговор назвали «предвзятым и политизированным».

В 2021 году Ратко Младич подал апелляцию на приговор, но она была отклонена. Защита осужденного неоднократно жаловалась на недостаточное лечение, требуя допуска российских врачей. В июле 2025 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отклонил запрос защиты Ратко Младича о досрочном освобождении по состоянию здоровья.