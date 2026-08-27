В Белом доме заявили об отсутствии переговоров с Ираном

Сейчас США не ведут переговоров с Ираном, однако все варианты развития событий по-прежнему остаются открытыми. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News, приуроченном к ее предпоследнему дню на этом посту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / Reuters Фото: Evan Vucci / Reuters

«Главной целью президента (США Дональда.—“Ъ”) Трампа всегда было и будет обеспечение того, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Точка»,— напомнила представитель американской администрации.

Госпожа Левитт отметила, что Иран находится в тяжелом положении, и президент США использует «все экономические рычаги», чтобы усилить давление. По словам пресс-секретаря Белого дома, Тегеран «с трудом выплачивает зарплаты полицейским и военным».

24 августа глава Минфина США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» — новой фазе санкционного давления на Иран. Белый дом ввел санкции против 60 организаций, физлиц и судов по всему миру, включая некоторые китайские компании. США также приостановили многие выданные ранее лицензии, которые позволяли проводить отдельные трансакции и давали доступ к американским культурным и академическим учреждениям.