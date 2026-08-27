В Белом доме заявили об отсутствии переговоров с Ираном
Сейчас США не ведут переговоров с Ираном, однако все варианты развития событий по-прежнему остаются открытыми. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News, приуроченном к ее предпоследнему дню на этом посту.
Фото: Evan Vucci / Reuters
«Главной целью президента (США Дональда.—“Ъ”) Трампа всегда было и будет обеспечение того, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Точка»,— напомнила представитель американской администрации.
Госпожа Левитт отметила, что Иран находится в тяжелом положении, и президент США использует «все экономические рычаги», чтобы усилить давление. По словам пресс-секретаря Белого дома, Тегеран «с трудом выплачивает зарплаты полицейским и военным».
24 августа глава Минфина США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» — новой фазе санкционного давления на Иран. Белый дом ввел санкции против 60 организаций, физлиц и судов по всему миру, включая некоторые китайские компании. США также приостановили многие выданные ранее лицензии, которые позволяли проводить отдельные трансакции и давали доступ к американским культурным и академическим учреждениям.
В марте 2026 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже комментировала неопределенность ситуации с переговорами между США и Ираном, отмечая, что США не будут вести их через прессу. Она также заявляла в январе 2026 года, что президент Дональд Трамп не побоится применить военную силу против Ирана, если сочтет это необходимым, хотя дипломатия всегда была приоритетным вариантом. В августе 2026 года госсекретарь США Марко Рубио сообщил иностранным коллегам, что Вашингтон не планирует возобновлять удары по Ирану, делая ставку на экономическое давление, которое включает объявленные санкции Минфина и морскую блокаду. Эти меры привели к критическому положению экономики Ирана из-за падения нефтяных доходов и разрушения военной инфраструктуры, по словам пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготта.