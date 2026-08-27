Суд принял требование ФНС к Блиновской на 15,5 тыс. руб.
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование управления ФНС по Кировской области на 15,5 тыс. руб. к блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает «РИА Новости».
Елена Блиновская
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Речь идет о недоимке по вкладам за 2023 год. Судебное заседание не проводилось. Участвующих в процессе банкротства блогера лиц также не вызывали.
Суд начал процедуру реализации имущества Елены Блиновской по делу о банкротстве в 2023 году. Заявления подали три кредитора: ФНС (1,2 млрд руб.), ВТБ (270 млн руб.) и Сбербанк (на 8 млн руб. и 13 млн руб.).
Елену Блиновскую признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей в марте 2025 года. Суд установил, что она вместе с бывшим мужем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. и легализовала порядка 716 млн руб. Блогер получила пять лет колонии, однако затем срок смягчили до четырех с половиной лет.
В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом и начал процедуру реализации ее имущества. При этом ее защита обжаловала приговор в кассационном суде в декабре 2025 года. В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., а также запретил заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Мосгорсуд в октябре 2025 года снизил срок наказания до 4,5 лет колонии. В августе 2026 года Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего Марию Ознобихину выплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) около 41 млн руб. Эти средства ранее были освобождены от ареста для погашения налоговой недоимки.