Суд принял требование ФНС к Блиновской на 15,5 тыс. руб.

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование управления ФНС по Кировской области на 15,5 тыс. руб. к блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Речь идет о недоимке по вкладам за 2023 год. Судебное заседание не проводилось. Участвующих в процессе банкротства блогера лиц также не вызывали.

Суд начал процедуру реализации имущества Елены Блиновской по делу о банкротстве в 2023 году. Заявления подали три кредитора: ФНС (1,2 млрд руб.), ВТБ (270 млн руб.) и Сбербанк (на 8 млн руб. и 13 млн руб.).

Елену Блиновскую признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей в марте 2025 года. Суд установил, что она вместе с бывшим мужем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. и легализовала порядка 716 млн руб. Блогер получила пять лет колонии, однако затем срок смягчили до четырех с половиной лет.