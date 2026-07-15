Налоговая обнаружила у Блиновской недоимку в 16 тыс. рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила Елене Блиновской еще одно требование по делу о банкротстве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская в суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Елена Блиновская в суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Речь идет о недоимке в 16 тыс. руб. по вкладам за 2023 год. Требование предъявило управление ФНС по Кировской области. Арбитражный суд Москвы рассмотрит его в закрытом режиме.

В конце 2024 года суд удовлетворил заявление Блиновской о банкротстве и начал процедуру реализации ее имущества. Заявления подали три кредитора: ФНС (1,2 млрд руб.), ВТБ (270 млн руб.) и Сбербанк (на 8 млн руб. и 13 млн руб.).

Весной 2025 года блогера и автора «Марафона желаний» приговорили к пяти годам колонии, позднее Мосгорсуд смягчил наказание до четырех с половиной лет. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. У нее изъяли также имущество на 587 млн руб.