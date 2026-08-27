В Петербурге 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
В Колпинском районе Петербурга 12 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов. Среди пострадавших есть дети, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП
Фото: Мария Летова / Коммерсантъ
Авария произошла около 12:40 на пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе. После столкновения оба автобуса съехали в кювет.
Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.