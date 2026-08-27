В Петербурге 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

В Колпинском районе Петербурга 12 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов. Среди пострадавших есть дети, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Авария произошла около 12:40 на пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе. После столкновения оба автобуса съехали в кювет.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.

Карина Дроздецкая