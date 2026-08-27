В Колпинском районе Петербурга столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на Софийской улице у пересечения с Усть-Ижорским шоссе в Колпинском районе Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте работают спасатели

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На месте работают спасатели

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сообщение о ДТП поступило спасателям 27 августа в 12:40. В результате аварии есть пострадавшие, их число и состояние уточняются.

На месте работают спасатели. От МЧС к ликвидации последствий ДТП привлекли две единицы техники и семь человек.

Карина Дроздецкая