Двух россиян спасли после наводнений в Непале

Количество спасенных после наводнения в Непале иностранных туристов увеличилось до 31. Среди них — двое граждан России. Об этом сообщила пресс-служба управления по туризму Непала в соцсети X.

Среди спасенных также указаны 11 граждан Индии, четыре — Южной Кореи, по два — США и Италии, по одному — Болгарии и Швейцарии. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, 127 из них — непальцы. Спасательная операция продолжается, отметили в ведомстве.

25 августа на северной стороне горы Лангтанг-Лирунга сошла ледниковая лавина. Ледяная масса полностью перекрыла русло реки Лхенде-Кхола и создала запруду. Позднее плотина прорвалась, и сель обрушился в реку Тришули. По подсчетам экспертов, уровень воды в этой реке поднялся на 9 м за полчаса. Сель затронул реки Бхоте-Коши и Нараяни. Повреждения от селевых потоков зафиксировали в шести районах Непала и Тибетском автономном районе. В Непале и Китае погибли свыше 350 человек.