В Казахстане начали проверку качества бензина на НПЗ и АЗС из-за жалоб водителей
Министерство торговли Казахстана проверяет качество бензина из-за жалоб водителей. Контроль пройдет по всей цепочке, в том числе на нефтебазах и автозаправочных станциях, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты отобрали пробы непосредственно на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), одном из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов страны. Также министерство провело контрольную закупку на 17 заправках в Алматы, а Алматинской и Жамбылской областях, а также области Абай. Образцы проходят лабораторные испытания.
«Отдельно исследуются образцы топлива с присадками Sinoil, QazaqOil и Helios. Результаты исследований ожидаются в течение недели»,— уточнили в министерстве.
Ведомство также обещает принять меры, если выявит несоответствие автомобильного бензина техническим требованиям. Власти могут, в частности, запретить реализацию такого топлива и изъять его.
В конце августа Казахстан объявил о начале поставок в Россию небольших партий бензина АИ-92, произведенного на НПЗ «Конденсат». Компания договорилась о переработке российской нефти. Порядка 70% бензина и дизтоплива Казахстан будет направлять обратно, а 30% — реализовывать на своем рынке.
В августе 2026 года Казахстан начал поставки небольших партий бензина АИ-92 в Россию, при этом около 70% произведенного топлива на НПЗ «Конденсат» будет направляться в РФ, а оставшиеся 30% останутся на казахстанском рынке. Эти поставки осуществляются по железной дороге, и их объемы, сроки и направления АО «Конденсат» определяет самостоятельно. В конце мая 2026 года в России начались проблемы с поставками топлива на автозаправочные станции из-за атак на НПЗ, что привело к росту цен и дефициту в регионах.
Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию при условии официального обращения от российского правительства и наличия свободного ресурсного потенциала. При этом приоритетом для Министерства энергетики Казахстана является полное обеспечение внутреннего рынка страны. С 2 по 4 июля 2026 года казахстанские пограничники пресекли 61 попытку незаконного вывоза более 3 тонн топлива в дополнительных баках и канистрах.