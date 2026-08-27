В Казахстане начали проверку качества бензина на НПЗ и АЗС из-за жалоб водителей

Министерство торговли Казахстана проверяет качество бензина из-за жалоб водителей. Контроль пройдет по всей цепочке, в том числе на нефтебазах и автозаправочных станциях, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты отобрали пробы непосредственно на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), одном из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов страны. Также министерство провело контрольную закупку на 17 заправках в Алматы, а Алматинской и Жамбылской областях, а также области Абай. Образцы проходят лабораторные испытания.

«Отдельно исследуются образцы топлива с присадками Sinoil, QazaqOil и Helios. Результаты исследований ожидаются в течение недели»,— уточнили в министерстве.

Ведомство также обещает принять меры, если выявит несоответствие автомобильного бензина техническим требованиям. Власти могут, в частности, запретить реализацию такого топлива и изъять его.

В конце августа Казахстан объявил о начале поставок в Россию небольших партий бензина АИ-92, произведенного на НПЗ «Конденсат». Компания договорилась о переработке российской нефти. Порядка 70% бензина и дизтоплива Казахстан будет направлять обратно, а 30% — реализовывать на своем рынке.