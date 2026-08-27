Санкции США разорят иранский средний бизнес и усилят экономические позиции КСИР

Составлено ИИ-Ассистентъ

Операция «Экономический изгой» представляет собой новую фазу санкционного давления, о которой министр финансов США Скотт Бессент объявил 24 августа 2026 года, и она предполагает введение рестрикций против государств, поддерживающих деловые связи с Ираном. Новые меры расширили набор вторичных санкций в отношении иностранных физических лиц и компаний, продолжающих экономическое сотрудничество с Ираном, затрагивая драгоценные металлы, криптоактивы, цифровой сектор, морские перевозки, энергетику, авиацию и ВПК. В рамках этой кампании Минфин США немедленно объявил о новых санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, включая компании в Китае, ОАЭ, Гонконге, Сингапуре и Европе.

Эти санкции, по мнению экспертов, значительно увеличат расходы предпринимателей, сделав издержки экономически необоснованными для бизнеса, при этом, в отличие от предыдущих, они закроют лазейки для мелких игроков. До введения нынешних санкций иранский частный бизнес обходил запреты через мелкие региональные банки ОАЭ, Малайзии, Турции и Гонконга, а также через криптопротоколы. Однако уже в апреле 2026 года Минфин США разослал письма в адрес финансовых учреждений Китая и Омана, угрожая блокировкой банкам, через которые Иран провёл около $9 млрд теневого капитала.

В ответ на расширение американских санкций Иран пообещал нанести удары по жизненно важным интересам США и ключевым объектам энергетической инфраструктуры, если инфраструктура страны окажется под угрозой. Президент США Дональд Трамп 20 августа 2026 года объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана, заявив, что любое государство, которое будет оказывать ему экономическую поддержку, само столкнется с экономическим давлением.