Санкции будут ощутимыми

Мировое экспертное сообщество пытается оценить, какой эффект окажут на иранскую экономику санкционные меры, введенные США в рамках операции «Экономический изгой». Согласно этим оценкам, американские санкции разорят иранский средний бизнес и при этом усилят экономические позиции Корпуса стражей исламской революции, контролирующего крупные предприятия. Наиболее же очевидным последствием американских ограничительных мер станет усугубление бензинового кризиса, бьющего по всем отраслям экономики Ирана. Стратегические резервы бензина в стране могут быть исчерпаны в течение ближайших нескольких недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Тегерана снимает деньги через банкомат

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Житель Тегерана снимает деньги через банкомат

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Новый этап санкционного давления на Иран был официально анонсирован министром финансов США Скоттом Бессентом вечером 24 августа (см. “Ъ” от 26 августа). Под удар новой волны американских санкций попали драгоценные металлы, криптоактивы и цифровой сектор, морские перевозки, энергетика, авиация и ВПК. Но самое главное — меры расширили набор вторичных санкций в отношении иностранных физических лиц и компаний, которые продолжают экономическое сотрудничество с Ираном. На это, собственно, и намекало уже само название пакета рестрикций — «Экономический изгой».

Иран уже не одно десятилетие находится под санкциями и неплохо научился их обходить. Однако в новом пакете рестрикций США учли и постарались перекрыть все узкие места, способствующие их обходу.

Так, введение санкций в отношении драгоценных металлов, прежде всего золота, стало попыткой лишить Иран последней подушки безопасности, которую страна использовала для интервенций на теневом рынке и сдерживания гиперинфляции. Удар же по иранским авиакомпаниям очевидным образом нацелен на блокировку логистических маршрутов и контрагентов, обеспечивающих переброску Тегерану оборудования, военных грузов и наличной валюты. А санкции в отношении теневого флота Ирана введены для того, чтобы препятствовать торговле, в том числе энергоресурсами, с другими странами.

На практике это означает, что если раньше санкции били по крупным игрокам, оставляя лазейки для мелких, то теперь запечатали и их. И это ударит прежде всего не по Корпусу стражей исламской революции (КСИР), контролирующему крупные предприятия, а по среднему бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На улицах Тегерана можно увидеть немало антиамериканских плакатов

Фото: Vahid Salemi / AP На улицах Тегерана можно увидеть немало антиамериканских плакатов

Фото: Vahid Salemi / AP

Раньше иранский частный бизнес обходил запреты через мелкие региональные банки ОАЭ, Малайзии, Турции и Гонконга, а также через криптопротоколы. Крупные банки США их не трогали: объемы казались незначительными.

Однако уже в апреле 2026 года Минфин США разослал письма в адрес финансовых учреждений Китая и Омана, в которых напрямую указывалось, что через корреспондентские счета этих банков Иран провел около $9 млрд теневого капитала. Тогда Минфин США открыто пригрозил, в частности, банкам Гонконга полной блокировкой, после чего те устроили тотальную зачистку счетов мелких компаний-прокладок.

Что касается ОАЭ, то они перекрыли Ирану кислород еще до вступления в силу новых американских мер: 19 августа в Абу-Даби объявили о том, что прекращают все торговые и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления.

Эти шаги вкупе с новым пакетом американских санкций, по мнению экспертов, значительно увеличат расходы предпринимателей, сделав издержки экономически не обоснованными для бизнеса.

К примеру, условный предприниматель из Ирана импортирует ткани из Китая. До введения нынешних санкций он пользовался децентрализованным серым рынком, обращался к местным валютным дилерам, а те через цепочку из трех-пяти мелких фирм в ОАЭ или Турции переводили деньги поставщику в Китай. Наценка составляла приемлемые 8–12%. Бизнес выживал, сохраняя независимость от государства.

С введением новых санкций и ввиду того, что ОАЭ перекрыли все трансакции, а мелкие банки в Гонконге и Омане закрыли счета иранских валютных дилеров из-за страха вторичных санкций, комиссия за перевод денег у небольшого числа оставшихся посредников вырастет до 35–50%. Рост трансакционных издержек сделает бизнес нерентабельным, а внутренний спрос при гиперинфляции просто не выдержит такого ценника. То есть мелкому и среднему бизнесу в Иране грозит разорение.

На этом фоне единственной силой, которая способна удержать на плаву экономику и ввозить в Иран хоть что-то, является КСИР. Сейчас он контролирует собственные неналоговые порты, причалы и пограничные переходы, включая свободную экономическую зону Чабахар и терминалы в Бандар-Аббасе. Кроме того, КСИР располагает собственным теневым флотом танкеров и сухогрузов через подставные компании, которые регулярно меняют флаги. И экономика этого риска заложена в бюджет государства.

«Ситуация, которая сложилась сейчас (новые санкции США.— “Ъ”), с одной стороны, усилит КСИР, с другой — разрушит средний бизнес. Уже и так идет разорение предпринимателей, растет безработица»,— сказал “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Еще до начала действия новых санкций экономика Ирана, по его словам, и так была на грани коллапса, а более 40% населения страны жило за чертой бедности. И с каждым месяцем ситуация деградирует. По данным Иранского центра статистики, в июле инфляция в стране достигла 87,9%, а в сельской местности — более 106%. При этом продовольственная инфляция, по данным SCI, составила сразу 130–134%.

«Не исключаю, что в стране повторятся события начала года — массовые протесты. С каждым днем ситуация в Иране ухудшается»,— отметил господин Сажин.

Одним из самых ощутимых и заметных признаков плачевной ситуации в стране стала ситуация с бензином. Первые симптомы его грядущего дефицита появились еще в марте этого года, после начала американо-израильской операции против Ирана. На фоне же объявленной США операции «Экономический изгой» Иран, скорее всего, ожидает его тотальный дефицит.

Как заявили источники оппозиционного спутникового телеканала Iran International, политический истеблишмент Исламской Республики готовится к тому, что стратегические резервы бензина могут быть исчерпаны в течение ближайших нескольких недель. Как утверждают собеседники издания, если расход топлива продолжится в нынешних темпах, это ограничит возможности иранского руководства компенсировать сбои в поставках.

Несмотря на то что Иран входит в число крупнейших нефтедобывающих стран, его производственных мощностей не хватает для обеспечения потребностей страны в бензине. Исламская Республика зависит от его импорта, потребность в котором многократно выросла после того, как США и Израиль весной этого года разрушили некоторые НПЗ. Угроза вторичных санкций США может только углубить эту проблему.

«Производства бензина недостаточно, и из-за военно-морской блокады США мы не можем его импортировать»,— признал 26 августа вице-президент Ирана Мохаммад Джафар Гаемпанах. На этом фоне местные СМИ сообщают о растущих очередях на заправках и перебоях в работе заправочных станций.

Ксения Байгарова, Нил Кербелов