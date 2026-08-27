Полиция Испании задержала албанского «Короля побегов» Тому Тауланта

Испанская национальная полиция арестовала в городе Таррагона 42-летнего Тому Тауланта, известного преступника родом из Албании, который за многочисленные побеги из тюрем разных стран получил прозвище «Король побегов». Как сообщает издание El Universal, в Испании албанцу удалось отсидеться почти девять месяцев после очередного побега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тома Таулант

Фото: La Policia Nacional espanola Тома Таулант

Фото: La Policia Nacional espanola

Испанская полиция выследила Тауланта в одном из районов Таррагоны. При задержании мужчина оказал сопротивление. Ему помогали двое соотечественников, один из которых ранил полицейского и был задержан, а второму удалось скрыться. Полиция позже нашла брошенный им пистолет. У Тауланта при обыске обнаружили фальшивые документы и €500 наличными. Сейчас мужчина находится под стражей.

Тома Таулант был неоднократно судим за грабежи, разбойные нападения, торговлю наркотиками и оружием. Свой первый побег он совершил в 2009 году из тюрьмы в Терни (Италия). В 2013 году ему удалось бежать дважды: первый раз — вместе с сокамерником из тюрьмы в Парме (Италия), второй раз — из СИЗО в Льеже (Бельгия), где он ожидал экстрадиции в Италию. В декабре 2025 года он бежал из тюрьмы строгого режима «Опера» в Милане, где должен был сидеть до 2048 года. В одном случае он перепилил ножовкой решетку в окне камеры и использовал веревку из простыней, в другом — шест из швабр, стянутых скотчем, чтобы перелезть через тюремную стену. Однажды он организовал «живую пирамиду» из заключенных и отвлекающий взрыв во дворе. Как отмечается в заявлении испанской полиции, «это все похоже на какое-то кино, но иногда реальность превосходит всякий вымысел».

Алена Миклашевская