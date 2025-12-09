Албанский «Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз

Албанец Тома Таулант, получивший прозвище «Король побегов», снова сбежал из тюрьмы. На этот раз он выбрался из миланской тюрьмы строгого режима «Опера», совершив уже четвертый побег из итальянских тюрем за последние 15 лет, сообщает The Times.

Таулант должен был сидеть в «Опере» за ограбление и другие преступления как минимум до 2048 года. Однако 40-летний заключенный заранее стащил ножовку из тюремной мастерской, чтобы распилить оконную решетку, и заготовил длинную веревку из связанных простыней. Во время утренней пересменки у тюремной охраны он вылез через окно камеры, спустился по простыням на землю, перелез через забор тюрьмы и скрылся. Его перемещения по двору тюрьмы засекла камера наблюдения, но сигнализация не сработала, и охрана ничего не заметила.

Предыдущий побег Таулант совершил в 2023 году из тюрьмы в Парме точно таким же способом, использовав ножовку и простыни. В 2013 году он бежал из той же пармской тюрьмы со своим сокамерником. А первый свой побег он совершил еще в 2009 году из тюрьмы в городе Терни.

Руководство тюрьмы «Опера» объясняет свое упущение переполненностью исправительного учреждения и нехваткой охраны. В тюрьме, рассчитанной на 900 человек, содержится более 1300 заключенных, а охранников всего 533, хотя должно быть не менее 811. По официальным данным, в тюрьмах Италии содержится более 62 тыс. заключенных, в то время как они рассчитаны на 51 тыс., и не хватает около 20 тыс. сотрудников для охраны.

Алена Миклашевская