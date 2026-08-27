Чехи Меншик и Мухова стали победителями US Open в смешанном разряде
Победителями Открытого чемпионата США в смешанном разряде стали Якуб Меншик и Каролина Мухова. В полуфинале известные чешские одиночники, которые никогда не входили в число 150 лучших в мировых парных рейтингах, сломили сопротивления россиян Андрея Рублева и Мирры Андреевой, а в финале им удалось одолеть итальянца Флавио Коболли и швейцарку Белинду Бенчич. Вместе с престижным титулом новоиспеченные чемпионы за два дня соревнований заработали в Нью-Йорке $1 млн призовых на двоих.
Если в прошлом сезоне US Open в миксте выиграли специалисты парного разряда итальянцы Андреа Вавассори и Сара Эррани, сумевшие защитить титул 2024 года и подтвердить тем самым свое мастерство в соперничестве с дуэтами, составленными из сильных одиночников, то сейчас это состязание проходило в принципиально ином ключе. Все четыре тандема, представленных исключительно сильными парниками, остались за бортом полуфинала. А первыми финалистами стали итальянец Флавио Коболли и швейцарка Белинда Бенчич, переигравшие мужа и жену — француза Гаэля Монфиса и украинку Элину Свитолину со счетом 4:5 (7:9), 4:1, 10:5 за 1 час 14 минут.
Еще более упорным получилось другое полуфинальное противостояние, в котором россияне Андрей Рублев и Мирра Андреева сошлись с Якубом Меншиком и Каролиной Муховой из Чехии. В первой партии обе пары довольно уверенно брали свои подачи, а на тай-брейке чехи, отыграв сетбол на подаче Муховой при счете 5:6, забрали и два следующих очка. Во втором сете российский дуэт, потеряв подачу Андреевой в третьем гейме, ответил двумя брейками на подаче Муховой в четвертом и восьмом геймах, поэтому судьба матча решалась на чемпионском тай-брейке.
После того как в дебюте россияне дважды взяли подачу Меншика и повели — 3:0, чехам постоянно приходилось догонять. В конце концов дело дошло до двух матчболов, но при счете 9:7 Андреева, оказавшаяся в выгодной ситуации по ходу розыгрыша на подаче Рублева, угодила с лета в сетку, после чего Меншик выполнил эйс. Следующее очко также осталось за чешским дуэтом, а свой матчбол на подаче Андреевой он разыграл безупречно, оказывая максимальное давление на россиянку. В итоге — 5:4 (8:6), 3:5, 11:9 за 1 час 22 минуты.
Подробнее — в материале «Разминка на миллион».
В полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) 26 августа 2026 года российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев обыграли действующих и двукратных чемпионов US Open в миксте, итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори, со счетом 1:4, 4:1, 11:9. Российские спортсмены проиграли чехам Каролине Муховой и Якубу Меншику в полуфинале смешанного разряда на US Open со счетом 4:5 (6:8), 5:3, 9:11.
Каролина Мухова, чешская теннисистка, согласно данным на 2025 год, занимала 11-е место в рейтинге и на US Open 2025 года обыграла Винус Уильямс. Якуб Меншик, чешский теннисист, в 2025 году занимал 16-е место в рейтинге и участвовал в US Open, где проиграл Юго Бланше в матче со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (9:7). Андрей Рублев в 2025 году занимал 15-е место в рейтинге и выиграл матч со счетом 6:4, 6:4, 6:4 у Дино Призмича. В 2025 году Мирра Андреева занимала 5-е место в рейтинге и обыграла Алисию Паркс со счетом 6:0, 6:1.