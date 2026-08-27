Разминка на миллион

Победителями Открытого чемпионата США в смешанном разряде стали Якуб Меншик и Каролина Мухова. В полуфинале известные чешские одиночники, которые никогда не входили в число 150 лучших в мировых парных рейтингах, сломили сопротивления россиян Андрея Рублева и Мирры Андреевой, а в финале им удалось одолеть итальянца Флавио Коболли и швейцарку Белинду Бенчич. Вместе с престижным титулом новоиспеченные чемпионы за два дня соревнований заработали в Нью-Йорке $1 млн призовых на двоих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Впервые объединившись в пару, Якуб Меншик и Каролина Мухова сделали то, что не удавалось им в одиночном разряде,— выиграли турнир Большого шлема Фото: Brendan McDermid / Reuters Якуб Меншик и Каролина Мухова во время матча против Мирры Андреевой и Андрея Рублева Фото: Frank Franklin II / AP Флавио Коболли и Белинда Бенчич, Якуб Меншик и Карлина Мухова с трофеями Фото: Mike Frey / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Впервые объединившись в пару, Якуб Меншик и Каролина Мухова сделали то, что не удавалось им в одиночном разряде,— выиграли турнир Большого шлема Фото: Brendan McDermid / Reuters Якуб Меншик и Каролина Мухова во время матча против Мирры Андреевой и Андрея Рублева Фото: Frank Franklin II / AP Флавио Коболли и Белинда Бенчич, Якуб Меншик и Карлина Мухова с трофеями Фото: Mike Frey / Reuters

Если в прошлом сезоне US Open в миксте выиграли специалисты парного разряда итальянцы Андреа Вавассори и Сара Эррани, сумевшие защитить титул 2024 года и подтвердить тем самым свое мастерство в соперничестве с дуэтами, составленными из сильных одиночников, то сейчас это состязание проходило в принципиально ином ключе. Все четыре тандема, представленных исключительно сильными парниками, остались за бортом полуфинала. А первыми финалистами стали итальянец Флавио Коболли и швейцарка Белинда Бенчич, переигравшие мужа и жену — француза Гаэля Монфиса и украинку Элину Свитолину со счетом 4:5 (7:9), 4:1, 10:5 за 1 час 14 минут.

Еще более упорным получилось другое полуфинальное противостояние, в котором россияне Андрей Рублев и Мирра Андреева сошлись с Якубом Меншиком и Каролиной Муховой из Чехии. В первой партии обе пары довольно уверенно брали свои подачи, а на тай-брейке чехи, отыграв сетбол на подаче Муховой при счете 5:6, забрали и два следующих очка. Во втором сете российский дуэт, потеряв подачу Андреевой в третьем гейме, ответил двумя брейками на подаче Муховой в четвертом и восьмом геймах, поэтому судьба матча решалась на чемпионском тай-брейке.

После того как в дебюте россияне дважды взяли подачу Меншика и повели — 3:0, чехам постоянно приходилось догонять. В конце концов дело дошло до двух матчболов, но при счете 9:7 Андреева, оказавшаяся в выгодной ситуации по ходу розыгрыша на подаче Рублева, угодила с лета в сетку, после чего Меншик выполнил эйс. Следующее очко также осталось за чешским дуэтом, а свой матчбол на подаче Андреевой он разыграл безупречно, оказывая максимальное давление на россиянку. В итоге — 5:4 (8:6), 3:5, 11:9 за 1 час 22 минуты.

Рублев, который на Олимпиаде 2021 года в Токио взял золото с Анастасией Павлюченковой, вытянув четыре чемпионских тай-брейка, плюс еще два выиграл сейчас в Нью-Йорке вместе с Андреевой, впервые потерпел неудачу в данном формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мирра Андреева и Андрей Рублев Фото: Frank Franklin II / AP Якуб Меншик, Каролина Мухова, Мирра Андреева и Андрей Рублев Фото: Mike Frey / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Мирра Андреева и Андрей Рублев Фото: Frank Franklin II / AP Якуб Меншик, Каролина Мухова, Мирра Андреева и Андрей Рублев Фото: Mike Frey / Reuters

В финале, в отличие от остальных матчей этого турнира, первые два сета игрались по классическим, а не экспериментальным правилам, то есть до шести, а не до четырех выигранных геймов. Но без чемпионского тай-брейка там тоже не обошлось. Он остался за Меншиком и Муховой, победившими Коболли и Бенчич — 6:3, 1:6, 10:6 за 1 час 10 минут. Таким образом, на этот раз респектабельный чемпионский титул в миксте достался известным одиночникам. Мухова три года назад доходила до решающей стадии Roland Garros, полтора месяца назад была в финале Wimbledon и сейчас стоит седьмой в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). 20-летний Меншик в 2025 году побеждал на «мастерсе» в Майами и на данный момент занимает 18-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), однако в табели о рангах парного разряда он никогда не поднимался выше 271-го места, а его партнерша — выше 156-го.

Впрочем, универсализм чешской теннисной школы хорошо известен. Не случайно, например, олимпийскими чемпионами 2024 года в Париже (в миксте золото Игр котируется выше, чем титул чемпионов US Open) также стали ее представители — Томаш Махач и Катерина Синякова.

Меншик и Мухова, кроме чемпионского трофея, заработали на двоих $1 млн. Их соперникам по финалу досталось ровно в два раза меньше, а две пары полуфиналистов получили по $250 тыс. В общей же сложности в миксте в этом году в Нью-Йорке было разыграно $2,88 млн, что составляет всего 2,7% от общего призового фонда $108 млн.

Евгений Федяков