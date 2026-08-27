Верховный суд рассмотрит спор банка и страховщика из-за выплаты по гарантии

Составлено ИИ-Ассистентъ

В деле, которое рассматривается Верховным судом (ВС) РФ, банк застраховал свой риск в страховой компании ВСК на 50% от суммы независимой гарантии, выданной подрядчику ООО «Строительная компания №1» в пользу АНО РСИО в феврале 2022 года. В июне 2024 года заказчик уведомил подрядчика об отказе от договора из-за нарушения сроков, после чего банк перечислил средства по гарантии и в декабре 2024 года добился решения суда о взыскании с подрядчика 154,9 млн руб., но полностью деньги не получил.

ВСК отказалась выплачивать банку компенсацию, указав, что в феврале 2025 года Арбитражный суд Москвы признал отказ заказчика от договора недействительным из-за злоупотребления правом. Позиция банка в этом споре, по мнению партнера АБ «Нортия» Дениса Гудкова, выглядит более обоснованной, поскольку на дату платежа банка не было судебного акта о пороке требования получателя гарантии. Верховный суд ранее, в 2025 году, уже выносил резонансные определения, ограничивающие возможности страховщиков по отказам в выплатах, в том числе по делам о последствиях обстрелов и пожаров.

В одном из таких дел 2025 года, касающемся спора ООО «Торговый дом УЛГРАН» и АО «СОГАЗ», ВС РФ отметил, что исключения из страхового покрытия не могут устанавливаться страховщиком, если они не предусмотрены законом. В 2025 году Верховный суд также признал законным право потерпевшего взыскивать ущерб сверх лимита в ОСАГО, если страховщик необоснованно отказывает в ремонте.