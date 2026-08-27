Пиар вышел сроком

В Красноярском крае рассмотрели второе уголовное дело бывшей пиарщицы АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев») Светланы Башковой, ранее осужденной на 3,5 года за махинации на 1,6 млн руб. с рекламными контрактами. Сейчас ее признали виновной в мошенничестве на 23,6 млн руб. при производстве презентационных видеороликов о работе космического предприятия, и к уже имеющемуся сроку добавили еще 4,5 года. Ни с одним из инкриминируемых преступлений Светлана Башкова не согласилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активы обвиняемой, включая элитный автомобиль и жилье, арестованы по делу о мошенничестве

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Активы обвиняемой, включая элитный автомобиль и жилье, арестованы по делу о мошенничестве

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Суд закрытого города Железногорска сегодня вынес второй приговор экс-главе управления коммуникационного менеджмента АО «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») 65-летней Светлане Башковой. Это уголовное дело было возбуждено весной 2024 года красноярским управлением Следственного комитета России. В его основу легли материалы ФСБ и МВД, которые раскрыли схему масштабных хищений на предприятии космической отрасли.

АО «Решетнев» — ведущее российское предприятие по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Расположено в городе Железногорске. По данным официального сайта предприятия, за 60 лет на нем создано более 1280 космических аппаратов и 40 космических систем и комплексов. В настоящее время две трети орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства АО.

Под следствием оказалась бывшая пиарщица АО Светлана Башкова. Подразделение, которым она руководила с 2007-го по 2023 год, занималось связями с общественностью и СМИ, рекламной и демонстрационно-выставочной деятельностью. Правоохранители установили, что Светлана Башкова организовала заключение договоров на производство видеороликов между АО и подконтрольной ей фирмой «Прометей-Медиа» по завышенным, как считает следствие, расценкам.

«Обвиняемая изготавливала и предоставляла необходимые отчетные документы, после чего денежные средства перечислялись на счет аффилированной ей фирмы. При этом работы по договорам фактически выполняли сотрудники АО «Решетнев», — указывается в материалах СКР.

Ущерб предприятию составил 23,6 млн руб. Для его возмещения следствие добилось ареста имущества Светланы Башковой. В опись попали квартира площадью 70 кв. м. и строящийся дом в Железногорске, автомобиль Mercedes-Benz GLC 250, ювелирные изделия. Всего были изъяты активы на 16,5 млн руб.

Ни в ходе следствия, ни в судебном процессе, который растянулся на полтора с лишним года, экс-глава pr-направления АО «Решетнев» вину в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения) не признала.

Как рассказали в краевой прокуратуре, представленные ведомством доказательства убедили суд в виновности Светланы Башковой. При назначении наказания он учел приговор, который бывшей пиарщице вынесли в июне по первому уголовному делу: за хищение почти 1,6 млн руб., принадлежащих АО «Решетнев», ей дали три с половиной года колонии и штраф в размере 500 тыс. руб. (на это решение защитой подана апелляционная жалоба).

В обвинении фигурировала другая подконтрольная Светлане Башковой фирма «ТВ-Развитие», с которой АО заключило четыре договора подряда на оказание услуг по размещению наружной рекламы на баннерах. В итоге по совокупности приговоров Светлане Башковой назначили восемь лет лишения свободы, штраф в размере 1 млн руб. и обязали возместить АО «Решетнев» многомиллионный ущерб.

Константин Воронов