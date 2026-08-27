«Альтернатива для Германии» может победить на выборах в Саксонии-Анхальт

За полторы недели до земельных выборов в Саксонии-Анхальт, на которых крайне правой «Альтернативе для Германии» прочат триумфальную победу, правительство ФРГ провело двухдневное выездное заседание. Последний опрос Saxony-Anhalt Trend от 25 августа фиксирует рекордные 42% поддержки у правой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Христианские демократы (ХДС) отстают на целые 20%, а их младший партнер по коалиции в федеральном правительстве, социальные демократы (СДПГ), и вовсе набирают лишь 8% голосов. Такой расклад неминуемо ведет к победе «Альтернативы», но главное, к тому, что АдГ будет править в ландтаге единолично.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвал двухдневное выездное совещание в замке Нойхарденберг, на котором министры должны были согласовать планы на осень и продемонстрировать единство. Дело в том, что кабинет Мерца вернулся с летних каникул в обновленном составе. Канцлер перетасовал назначенцев на ключевые позиции, сменив главу своей канцелярии и нескольких министров. Этот ход эксперты расценили как попытку назначить более жестких управленцев на должности на фоне нарастающих сомнений внутри партии о правильности политики отказа от взаимодействия с правыми.

Подробнее — в материале «Ъ» «На велосипедах к поражению».