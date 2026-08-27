На велосипедах к поражению

За полторы недели до земельных выборов в Саксонии-Анхальт, на которых крайне правой «Альтернативе для Германии» прочат триумфальную победу, правительство ФРГ провело двухдневное выездное заседание. Заявленная цель встречи, прошедшей в обновленном составе после летнего перерыва и масштабной перетасовки министерских портфелей в рядах христианских демократов,— обсуждение планов на будущее. На деле же правящая коалиция собралась, чтобы продемонстрировать единство и готовность дать отпор правым. Но убедительных результатов встреча так и не принесла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ульрих Зигмунд (кандидат от «Альтернативы для Германии») Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Ульрих Зигмунд (кандидат от «Альтернативы для Германии») Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Уже 6 сентября правительство ФРГ столкнется с едва ли не самым масштабным кризисом за год с небольшим у власти: в этот день в Саксонии-Анхальт на востоке страны пройдут земельные выборы. Они уже не первый месяц вызывают беспокойство немецких политиков, а чем ближе дата голосования, тем более алармистские настроения транслируют немецкие СМИ. Последний опрос Saxony-Anhalt Trend от 25 августа фиксирует рекордные 42% поддержки у правой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Христианские демократы (ХДС) отстают на 20%, а их младший партнер по коалиции в федеральном правительстве, социальные демократы (СДПГ), набирают лишь 8% голосов. Такой расклад неминуемо ведет к победе «Альтернативы», но главное, к тому, что АдГ будет править в ландтаге единолично.

Такой результат на земельном уровне станет для правительства полноценным кризисом власти. Усугубить его могут итоги земельных выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, намеченные на 20 сентября. В немецкой столице с небольшим отрывом неожиданно лидируют «Левые» (22%), а «Альтернатива» и ХДС делят второе место (по 18%). Зато в Мекленбурге-Передней Померании первое место удерживает АдГ с рекордными 36%, а на втором идут СДПГ во главе с действующим премьер-министром федеральной земли Мануэлой Швезиг (29%). Несмотря на очевидные различия этих двух гонок, их объединяет одно: членов правящей коалиции на их же территории обходят идеологические оппоненты как с правого, так и с левого фланга.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвал двухдневное выездное совещание в замке Нойхарденберг, на котором министры должны были согласовать планы на осень и продемонстрировать единство.

Дело в том, что кабинет Мерца вернулся с летних каникул в обновленном составе. Канцлер перетасовал назначенцев на ключевые позиции, сменив главу своей канцелярии и нескольких министров. Этот ход эксперты расценили как попытку опереться на более жестких управленцев на фоне нарастающих сомнений внутри партии о правильности политики отказа от взаимодействия с правыми.

В течение двух дней из замка Нойхарденберг транслировалась вдохновляющая картина единства и умиротворения: от велосипедных прогулок вице-канцлера и сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля и пробежек министра иностранных дел Йохана Вадефуля до демонстрации нового типа беспилотника компании Tytan самим Мерцем и министром обороны Борисом Писториусом прямо на лужайке у замка. Отдельных статей удостоился и выход канцлера к прессе в солнцезащитных очках, что дало повод для его сравнения с агентом ФБР.

Все эти благостные картины не перекрыли главного: масштабных прорывов этот выезд на природу так и не принес. Коалиция утвердила курс на запуск налоговой реформы для поддержки семей и масштабное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. А канцлер ввел жесткое «политическое вето» на сохранение льготных ранних пенсий и отказал регионам в экстренном федеральном финансировании мер против беспрецедентной жары.

Единственный яркий момент — заявление Мерца о победе над рецессией — пока выглядит преувеличением.

25 августа Федеральное статистическое ведомство Германии действительно скорректировало данные по росту ВВП за второй квартал с 0,2% до 0,3%, но вице-канцлер Клингбайль прямо заявил: такой результат возможен лишь за счет государственных экономических вливаний, без которых страна продолжала бы находиться в глубокой рецессии. И, судя по опросу INSA, большинство немцев с такой трактовкой согласны. Так, 65% респондентов крайне пессимистично оценивают экономическую политику Мерца и не ожидают улучшений при действующем правительстве.

Вероника Вишнякова