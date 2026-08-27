В Новосибирске планируют открыть производство углеродных наноматериалов

В Новосибирске к 2027 году планируется запустить промышленный реактор для производства многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) мощностью 10 тыс. тонн в год. Об этом со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центра НТИ по новым функциональным материалам Новосибирского госуниверситета (НГУ) Александра Квашнина сообщает «Интерфакс».

По словам Александра Квашнина, в конце 2026 года планируются запуск и пусконаладка оборудования. Помимо выхода на проектную мощность, разработчики намерены к концу текущего года выпустить более 100 тонн продукции с содержанием МУНТ. В дальнейшем будет определен объем спроса со стороны промышленности.

«У нас уже появились запросы на поставку нашим индустриальным партнерам около 1,5 тонны наших компаундов, которые могут применяться в специальных изделиях»,— рассказал ученый. Он также отметил перспективы использования материала в производстве литий-ионных аккумуляторов.

В рабочую группу Минпромторга РФ по проекту локализации производства компонентов и сырья для аккумуляторных батарей также вошли представители НГУ и Института катализа СО РАН.

Лолита Белова