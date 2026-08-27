Двукратный победитель Лиги чемпионов Баркола перейдет в «Ливерпуль» из ПСЖ

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» достиг с французским ПСЖ договоренности о переходе нападающего Брэдли Баркола. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера составит €117 млн, однако с учетом бонусов итоговый показатель может достичь €140 млн. Сделка будет завершена в течение 24 часов. Текущее соглашение 23-летнего французского форварда рассчитано до лета 2028 года. Газета L'Equipe сообщала, что игрок не намерен продлевать контракт.

Трансфер Баркола станет рекордным для переходов из чемпионата Франции в зарубежный клуб. Ранее самым дорогим считался трансфер бразильского форварда Неймара из ПСЖ в саудовский «Аль-Хиляль» за €90 млн летом 2023 года.

Брэдли Баркола выступает за ПСЖ с 2023 года. В 152 матчах он забил 39 голов и отметился 37 результативными передачами. Вместе с командой он завоевал 13 трофеев, в том числе стал трехкратным чемпионом Франции и двукратным победителем Лиги чемпионов.

Арнольд Кабанов