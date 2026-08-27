Скворцова: потребности России в крови полностью закрыты

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Она заявила, что Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах.

По словам госпожи Скворцовой, более 1,5 млн россиян ежегодно сдают кровь. При этом в регистре доноров страны числится гораздо больше человек — свыше 12 млн. С 2020 года число доноров увеличилось более чем на 20%, уточнила Вероника Скворцова. Она заверила, что «абсолютно все потребности страны закрыты»: донорской крови хватает и в военных госпиталях, и в гражданских, и в любых региональных клиниках.

«Количество доноров у нас увеличилось более чем до 1,5 млн в год, а количество донаций превысило 3,5 млн. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2,7 млн литров цельной крови и, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37% — более 1 млн литров»,— добавила глава ФМБА. Владимир Путин рассказал, что его отец тоже много лет был донором.

В декабре 2025 года замдиректора департамента организации экстренной медпомощи Минздрава Наталья Маркарян заявила, что в России 3% трудоспособного населения являются донорами. По ее мнению, в стране есть «огромный потенциал» для развития донорства.