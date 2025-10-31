Минздрав: 3% трудоспособного населения России являются донорами

В России 3% трудоспособного населения являются донорами, сообщила замдиректора департамента организации экстренной медпомощи Минздрава Наталья Маркарян.

Выступая на сессии форума «Сообщество», госпожа Маркарян указала, что тезис о малом количестве доноров среди российских граждан — неверен. По ее мнению, в стране есть «огромный потенциал» для развития донорства (цитата по ТАСС). Кроме того, большую помощь в обеспечении страны антирезусным иммуноглобулином оказывают регионы — на данный момент субъекты собрали 1,5 тыс. литров крови.

11 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в 2024 году число доноров крови в России составило почти 1,5 млн — на 6,3% выше, чем в 2023 году. Число донаций крови в прошлом году выросло на 4,5% и составило 3,5 млн. Это, по словам министра, позволило заготовить 2,8 млн литров цельной крови.

Полина Мотызлевская