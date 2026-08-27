Против главы китайской провинции Цзянси начали антикоррупционное расследование

Центральная комиссия КНР по дисциплинарному контролю сообщила о начале расследования в отношении губернатора провинции Цзянси (население около 85 млн человек) Е Цзяньчуня. Он является также заместителем секретаря местного партийного комитета. Е Цзяньчунь «подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В настоящее время он находится под дисциплинарным контролем и надзорным расследованием Центральной комиссии по дисциплинарному контролю и Национальной надзорной комиссии».

Китайские партийные и региональные чиновники нередко оказываются в центре коррупционных скандалов. Некоторым фигурантам выносят смертный приговор. В августе прошлого года бывший заместитель председателя постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань Лю Синтай был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года и полной конфискацией имущества. Его признали виновным в получении взяток на сумму свыше 316 млн юаней (около $45 млн).

Лю совершал коррупционные преступления в период с 2003 по 2024 год, когда занимал руководящие посты в провинциях Шаньдун и Хайнань. Взятки он получал за содействие компаниям и частным лицам в бизнесе, получении контрактов и распределении финансирования. Лю признал вину, сотрудничал со следствием и добровольно вернул конфискованное имущество. Его показания помогли раскрыть другие серьезные преступления.

Евгений Хвостик