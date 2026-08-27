Против главы китайской провинции Цзянси начали антикоррупционное расследование
Центральная комиссия КНР по дисциплинарному контролю сообщила о начале расследования в отношении губернатора провинции Цзянси (население около 85 млн человек) Е Цзяньчуня. Он является также заместителем секретаря местного партийного комитета. Е Цзяньчунь «подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В настоящее время он находится под дисциплинарным контролем и надзорным расследованием Центральной комиссии по дисциплинарному контролю и Национальной надзорной комиссии».
Китайские партийные и региональные чиновники нередко оказываются в центре коррупционных скандалов. Некоторым фигурантам выносят смертный приговор. В августе прошлого года бывший заместитель председателя постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань Лю Синтай был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года и полной конфискацией имущества. Его признали виновным в получении взяток на сумму свыше 316 млн юаней (около $45 млн).
Лю совершал коррупционные преступления в период с 2003 по 2024 год, когда занимал руководящие посты в провинциях Шаньдун и Хайнань. Взятки он получал за содействие компаниям и частным лицам в бизнесе, получении контрактов и распределении финансирования. Лю признал вину, сотрудничал со следствием и добровольно вернул конфискованное имущество. Его показания помогли раскрыть другие серьезные преступления.
Расследование в отношении Е Цзяньчуня является частью масштабной антикоррупционной кампании, инициированной председателем КНР Си Цзиньпином. В 2025 году китайские суды рассмотрели 36 тысяч дел, связанных с взяточничеством и другими должностными преступлениями, что на 22,4% превысило показатели предыдущего года. За этот же период было привлечено к ответственности 983 тысячи человек, а незаконные доходы на сумму $2,63 млрд были взысканы или конфискованы.
За последний год из Компартии исключены и расследуются дела в отношении трех бывших членов Политбюро ЦК КПК, включая Ма Синжуя, бывшего губернатора провинции Гуандун, который был задержан в апреле 2026 года и обвинен в получении крупных взяток и вмешательстве в кадровые решения. Также под следствием оказались бывшие заместители председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковники Хэ Вэйдун и Чжан Юся, оба исключены из партии за коррупцию. В январе 2026 года стало известно об аресте Чжан Юся и Лю Чжэньли, начальника Объединенного штаба ЦВС, по подозрению в «серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона», что в Китае часто трактуется как коррупция.
Китайские власти продолжают ужесточать меры против коррупции в сферах с высокими финансовыми потоками и властными полномочиями, что отражено в проекте 15-го пятилетнего плана развития страны на 2026–2030 годы. В июле 2026 года суд Нанкина приговорил бывшего чиновника Ян Юлиня к смертной казни за взятки в размере $325 млн, а в 2024 году за получение $440 млн был казнен бывший чиновник Ли Цзяньпин. Приговоры к смертной казни с отсрочкой в два года также выносились, если осужденный сотрудничал со следствием и раскаивался, как в случае с Ли Ганом, который в 2025 году получил 15 лет тюрьмы за взятки в $14,4 млн.