Китайского партийного функционера приговорили к казни за взятки

Бывший заместитель председателя постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань Лю Синтай приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года и полной конфискацией имущества. Его признали виновным в получении взяток на сумму свыше 316 млн юаней (около 45 млн долларов). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Суд города Гуйлинь признал Лю виновным в коррупции в период с 2003 по 2024 годы, когда он занимал руководящие посты в провинциях Шаньдун и Хайнань. Взятки он получал за содействие компаниям и частным лицам в бизнесе, получении контрактов и распределении финансирования. Суд отметил, что действия бывшего чиновника нанесли серьёзный урон государственным интересам и благополучию населения.

Лю признал вину, активно сотрудничал со следствием и добровольно вернул конфискованное имущество. Его показания помогли раскрыть другие серьёзные преступления, хотя часть обвинений не была доведена до конца. По решению суда казнь будет отложена на два года.

