До 15 выросло число жертв пожара на Амурском ГХК

Составлено ИИ-Ассистентъ

Пожар на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) произошел 25 августа 2026 года утром, возгорание зафиксировали на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Проект Амурского ГХК реализуется совместно российской компанией СИБУР и китайской Sinopec, которой принадлежит 40% доли. Изначально запуск комплекса, крупнейшего в мире предприятия по производству полиэтилена и полипропилена, планировался на конец лета 2026 года, но позже был перенесен на 2027 год.

Количество пострадавших при пожаре оценивается в 152 человека, из них 36 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Девять тяжело пострадавших были отправлены спецбортом Ил-76 МЧС России в Москву из Благовещенска. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Экологическая угроза населению после пожара отсутствует, что подтверждается мониторингом Роспотребнадзора в близлежащих населенных пунктах.