До 15 выросло число жертв пожара на Амурском ГХК
На территории Амурского ГХК завершены поисково-спасательные работы после пожара. По уточненным данным, погибли 15 человек.
«Подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что все жертвы ЧП — сотрудники подрядных организаций.
Подробности — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».
Пожар на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) произошел 25 августа 2026 года утром, возгорание зафиксировали на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Проект Амурского ГХК реализуется совместно российской компанией СИБУР и китайской Sinopec, которой принадлежит 40% доли. Изначально запуск комплекса, крупнейшего в мире предприятия по производству полиэтилена и полипропилена, планировался на конец лета 2026 года, но позже был перенесен на 2027 год.
Количество пострадавших при пожаре оценивается в 152 человека, из них 36 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Девять тяжело пострадавших были отправлены спецбортом Ил-76 МЧС России в Москву из Благовещенска. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Экологическая угроза населению после пожара отсутствует, что подтверждается мониторингом Роспотребнадзора в близлежащих населенных пунктах.