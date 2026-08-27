Частный бизнес присматривается к строительству дублера Щелковского шоссе
Минтранс рассмотрит проект концессионного соглашения по финансированию и строительству платного дублера Щелковского шоссе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Полтора года назад проект дороги готовили подмосковные власти, теперь планируется придать ей федеральный статус. Решение принято из-за большого количества «неурегулированных вопросов», связанных в том числе с маршрутом прохождения дороги, пояснили “Ъ” власти Московской области.
С идеей заключить новое соглашение выступила частная компания, связанная со строителями других платных дорог — подмосковной Южно-Лыткаринской автодороги и дублера Егорьевского шоссе.
Подробности — в материале «Дублеру нашли инвестора».
Щелковское шоссе (А-103) является 44-километровой федеральной трассой, которая считается одной из наиболее загруженных дорог Подмосковья, и в последние годы работает на пределе пропускной способности. Проекты постройки дублера или реконструкции обсуждаются более десяти лет, но ни один из них не был одобрен из-за плотной застройки и близкого расположения национального парка «Лосиный Остров». Федеральное дорожное агентство Росавтодор, в ведении которого находится Щелковское шоссе, в 2013–2014 годах заявляло о пяти разработанных сценариях строительства, а в 2019–2023 годах проводило «обоснование инвестиций» всех сценариев дублера.
Полтора года назад администрация Московской области предлагала проект, который предполагал прокладку дублера в непосредственной близости от существующего шоссе в рамках региональной концессии, с предварительной сметой в 210 млрд рублей. Однако федеральные власти не согласились на привлечение большого объема инвестиций из госбюджета для этого проекта. В связи с наличием неурегулированных вопросов, в том числе трассировки по федеральным землям, приоритетным вариантом реализации является федеральная концессия, при которой Правительство Московской области продолжит оказывать проекту максимальную поддержку.