Частный бизнес присматривается к строительству дублера Щелковского шоссе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Щелковское шоссе (А-103) является 44-километровой федеральной трассой, которая считается одной из наиболее загруженных дорог Подмосковья, и в последние годы работает на пределе пропускной способности. Проекты постройки дублера или реконструкции обсуждаются более десяти лет, но ни один из них не был одобрен из-за плотной застройки и близкого расположения национального парка «Лосиный Остров». Федеральное дорожное агентство Росавтодор, в ведении которого находится Щелковское шоссе, в 2013–2014 годах заявляло о пяти разработанных сценариях строительства, а в 2019–2023 годах проводило «обоснование инвестиций» всех сценариев дублера.

Полтора года назад администрация Московской области предлагала проект, который предполагал прокладку дублера в непосредственной близости от существующего шоссе в рамках региональной концессии, с предварительной сметой в 210 млрд рублей. Однако федеральные власти не согласились на привлечение большого объема инвестиций из госбюджета для этого проекта. В связи с наличием неурегулированных вопросов, в том числе трассировки по федеральным землям, приоритетным вариантом реализации является федеральная концессия, при которой Правительство Московской области продолжит оказывать проекту максимальную поддержку.