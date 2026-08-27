Дублеру нашли инвестора

Минтранс рассмотрит проект концессионного соглашения по финансированию и строительству платного дублера Щелковского шоссе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Полтора года назад проект дороги готовили подмосковные власти, теперь планируется придать ей федеральный статус. Решение принято из-за большого количества «неурегулированных вопросов», связанных в том числе с маршрутом прохождения дороги, пояснили “Ъ” власти Московской области. С идеей заключить новое соглашение выступила частная компания, связанная со строителями других платных дорог — подмосковной Южно-Лыткаринской автодороги и дублера Егорьевского шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянные пробки на Щелковском шоссе вынуждают власти искать варианты строительства платного дублера

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Постоянные пробки на Щелковском шоссе вынуждают власти искать варианты строительства платного дублера

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Правительство РФ разрешило Минтрансу рассмотреть предложение ООО «Щелковская платная дорога» о заключении концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации новой федеральной дороги — дублера трассы А-103 «Щелковское шоссе». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Щелковское шоссе — это 44-километровая федеральная трасса, которая считается одной из самых перегруженных дорог в Подмосковье. Имеет две-четыре полосы движения, находится в ведении Росавтодора. Последние годы дорога работает на пределе пропускной способности. Проекты постройки дублера или реконструкции обсуждаются более десяти лет, было разработано несколько вариантов решения, но из-за плотной застройки и близкого расположения нацпарка «Лосиный Остров» (имеет статус особо охраняемой природной территории) ни один из них не был одобрен.

Последний проект, который обсуждался публично, предлагался администрацией Московской области год назад (см. “Ъ” от 28 июля 2025 года). В рамках региональной концессии планировалось проложить дублер в непосредственной близости от существующего шоссе — такой вариант подмосковный минтранс счел самым оптимальным с точки зрения затрат (предварительная смета составляла 210 млрд руб.) и минимизации вырубки леса. За полтора года новостей о проекте не было, теперь решено поднять его статус.

«В связи с наличием ряда неурегулированных вопросов, в том числе трассировки объекта по землям, находящимся в федеральной собственности, в настоящее время приоритетным вариантом реализации является федеральная концессия,— сказали “Ъ” в подмосковном министерстве транспорта.— Правительство Московской области продолжит оказывать максимальную поддержку данному проекту».

Подмосковные власти рассчитывали привлечь в проект большой объем инвестиций из госбюджета (так называемый капитальный грант), пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, но федеральные власти на это не согласились.

По рассматриваемому сейчас маршруту дублер пройдет северней существующего шоссе, далее пересечет его и вольется в будущую Восточную хорду (проект трассы между Ярославским шоссе и М-12, находится в проработке с 2023 года).

В Минтрансе, комментируя распоряжение, подтвердили “Ъ”, что ведомство рассмотрит предложение компании в «установленном порядке» совместно с госкомпанией «Автодор», имеющей «большой опыт в реализации подобных проектов». Отвечая на вопрос о параметрах будущей трассы и необходимости корректировать границы парка «Лосиный Остров», в Минтрансе ответили так: «Предложение о заключении соглашения носит общий характер, конкретные параметры строительства, в частности трассировка, будут определены в ходе проектирования».

Упомянутое в распоряжении правительства ООО «Щелковская платная дорога», по данным сервиса kartoteka.ru, связано с ООО «Русдор-Финанс», его генеральным директором является Сергей Пучков. Компания, в свою очередь, является учредителем ряда структур, которые уже занимаются строительством платных трасс, в числе которых Южно-Лыткаринская платная дорога (юго-восточный дублер МКАД, в этом году должна быть достроена) и дублер Егорьевского шоссе (строительство начнется в конце 2026 года). “Ъ” направил запрос в ООО «Русдор-Финанс».

Иван Буранов