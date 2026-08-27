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Главного инженера осудили по делу о взрыве на ТЭЦ в Туве

Улуг-Хемский райсуд Тувы вынес приговор в отношении бывшего главного инженера ТЭЦ в Шагонаре. Его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 2 ст. 217 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы). Подсудимому назначили два года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, 6 марта 2024 года из-за легкомыслия и неосторожности главного инженера Шагонарского участка были нарушены требования правил безопасности на опасных объектах. В результате чего произошел взрыв в здании котельной. 23 сотрудника получили травмы, один человек скончался от полученных травм.

Работа ТЭЦ была временно приостановлена. Без теплоснабжения тогда остались 62 многоквартирных дома.

Александра Стрелкова

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