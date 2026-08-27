Захарова обвинила Запад в охоте за российскими учеными
Захарова: Запад охотится за российскими учеными
Страны Запада ведут целенаправленную охоту за российскими учеными, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она вспомнила задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины.
«Вообще, в совокупности все это говорит о целенаправленной охоте на Западе за российскими учеными, которым надо быть предельно внимательными при выборе международных мероприятий»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.
Представитель МИДа утверждает, что украинские власти пытаются «незаконно прибрать к рукам» результаты научных исследований российских ученых-археологов на Крымском полуострове. По ее словам, Киев планировал это сделать на конгрессе по византийским исследованиям в Вене.
«За несколько дней до конгресса, 12 августа, киевский суд принял постановление об изъятии научных материалов российских делегатов конгресса и направил соответствующий запрос в МВД Австрии, которое, судя по всему, было готово его исполнить»,— добавила дипломат.
Александр Бутягин — российский ученый, представитель музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Его задержали в декабре 2025 года по обвинению в незаконных археологических поисках в Крыму. В марте 2026-го польский суд разрешил экстрадицию археолога на Украину, но через месяц он поучаствовал в обмене между Польшей и Белоруссией. В мае господин Бутягин вернулся в Петербург. В июне Эрмитаж приостановил археологические экспедиции в Крыму.
Подробности — в материале «Ъ» «Раскопки поставили на паузу».
Варшавский суд 18 марта 2026 года разрешил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину, обвиняющую его в незаконных раскопках в Крыму после 2014 года и повреждении культурного наследия. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что российские власти будут добиваться возвращения Бутягина на родину, назвав это решение политическим процессом без правовых оснований. Освобождение Бутягина 28 апреля 2026 года, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стало результатом сложной работы российских спецслужб, которые обменяли его и супругу российского военнослужащего на двух молдавских разведчиков.