Захарова обвинила Запад в охоте за российскими учеными

Страны Запада ведут целенаправленную охоту за российскими учеными, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она вспомнила задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины.

«Вообще, в совокупности все это говорит о целенаправленной охоте на Западе за российскими учеными, которым надо быть предельно внимательными при выборе международных мероприятий»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Представитель МИДа утверждает, что украинские власти пытаются «незаконно прибрать к рукам» результаты научных исследований российских ученых-археологов на Крымском полуострове. По ее словам, Киев планировал это сделать на конгрессе по византийским исследованиям в Вене.

«За несколько дней до конгресса, 12 августа, киевский суд принял постановление об изъятии научных материалов российских делегатов конгресса и направил соответствующий запрос в МВД Австрии, которое, судя по всему, было готово его исполнить»,— добавила дипломат.

Александр Бутягин — российский ученый, представитель музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Его задержали в декабре 2025 года по обвинению в незаконных археологических поисках в Крыму. В марте 2026-го польский суд разрешил экстрадицию археолога на Украину, но через месяц он поучаствовал в обмене между Польшей и Белоруссией. В мае господин Бутягин вернулся в Петербург. В июне Эрмитаж приостановил археологические экспедиции в Крыму.

Подробности — в материале «Ъ» «Раскопки поставили на паузу».