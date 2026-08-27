Renewal ввела в строй линию по выпуску 100 млн упаковок жизненно важных лекарств

Фармацевтическая компания Renewal («ПФК Обновление») ввела в эксплуатацию новый производственный цех по выпуску жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом на полях форума «Технопром-2026» сообщили представители предприятия.

Площадь производственного здания составляет более 18,1 тыс. кв. м. Проектная мощность нового комплекса — 100 млн упаковок готовой продукции в год. Первый этап лицензирования производства запланирован на период с четвертого квартала 2026 года по второй квартал 2027 года включительно.

На новой производственной площадке будет налажен выпуск стерильных лекарственных препаратов, включая гормональные инъекционные средства, инфузионные растворы и глазные капли. Кроме того, на мощностях нового цеха планируется запуск производства твердых лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение зарубежных медикаментов.

У Renewal две производственные площадки в регионе: в рабочем поселке Сузун и в Новосибирске. Компания выпускает лекарственные препараты в жидких и твердых формах, в том числе инъекционные растворы, глазные и назальные капли, таблетки, капсулы, порошки и др. Выручка предприятия в 2025 году, по данным самой компании, составила 21,1 млрд руб., реализовано 188 млн упаковок.

Лолита Белова