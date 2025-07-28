Щелковскому шоссе подобрали дублера

Правительство Московской области и «Автодор», выяснил “Ъ”, рассматривают вариант региональной концессии — нового дублера Щелковского шоссе за 210 млрд руб., который пройдет рядом с существующей дорогой. Эксперты называют такой вариант оптимальным, поскольку он не затронет нацпарк «Лосиный Остров», но предупреждают о возможных рисках для местных жителей, у которых государству придется выкупать земли для сноса жилых домов. Это чревато длительными судами и затяжной стройкой. Федеральные власти ранее уже пытались приступить к реконструкции дороги или строительству дублера, но на проект не нашлось денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о разработке концессии для строительства дублера появилась в Telegram-канале депутата Госдумы Сергея Обухова, который запрашивал сведения в правительстве Московской области. “Ъ” запросил комментарий у регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ), где подтвердили разработку проекта. «Проект концессии сейчас в разработке»,— сообщили там.

Щелковское шоссе (А-103) — это 44-километровая федеральная трасса, одна из самых перегруженных дорог Подмосковья. Вводилась в строй поэтапно в 1952–1960 годах. Имеет две-четыре полосы движения. Находится в ведении ФКУ «Центравтомагистраль» Росавтодора. Последние годы дорога работает на пределе пропускной способности. Проекты постройки дублера или реконструкции обсуждаются более десяти лет (см. справку).

Информация о том, что Московская область будет сама заниматься решением проблемы, появилась осенью 2024 года: 27 октября подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил о том, что рассматривается вариант построить дублер «на эстакадах», но деталей проекта не привел. Как пояснили “Ъ” в МТДИ, было рассмотрено четыре сценария, один из которых — реконструкция шоссе. «Данный вариант имеет высокую стоимость реализации, в том числе из-за высокой технологической сложности строительства,— пояснили в министерстве.— Стоимость строительства превышает 300 млрд руб.».

Сейчас областные власти сосредоточились на варианте дублера рядом с существующим шоссе (см. карту) — он, как говорят в МТДИ, является приоритетным. Для этого планируется заключить концессионное соглашение с инвестором (это означает, что дорога будет платная). «Решение позволяет сократить риски и сроки реализации проекта, а также снизить стоимость примерно на 30% от варианта реконструкции (то есть до 210 млрд руб.— “Ъ”)»,— пояснили в МТДИ. Обсуждаемый маршрут является «оптимальным», уверяют в ведомстве — другие варианты пришлось бы прокладывать через охраняемые природные территории. «Новый маршрут не затрагивает природные заказники, в том числе нацпарк "Лосиный Остров", что не повлечет значительный ущерб природе»,— заверили “Ъ” в министерстве.

В рамках этого же соглашения, возможно, будет модернизировано и само Щелковское шоссе. Возможные риски и экономические показатели проекта (для принятия окончательного решения) правительство Московской области сейчас изучает вместе с «Автодором», сообщили в министерстве. В госкомпании “Ъ” это подтвердили. Возможные сроки строительства и тарифы пока неизвестны.

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У Московской области уже есть опыт строительства собственных дорог в рамках концессий, в том числе Мытищинской скоростной хорды (соединяет Дмитровское и Ярославское шоссе, открыта в декабре 2024 года) и Южно-Лыткаринской автодороги (соединяет М-12 и Симферопольское шоссе, открывается поэтапно, строительство завершится в 2026 году). В этом году планируется начать строительство дублера Егорьевского шоссе. В проработке также проект Восточной хорды, соединяющей М-12 и Мытищинскую скоростную хорду.

Проект дублера или реконструкции шоссе — один из самых долгожданных и при этом затянувшихся, говорит член общественного совета областного минтранса Андрей Мухортиков.

«Причины — крайне стесненные условия и отсутствие свободных коридоров,— поясняет он.— Севернее существующей трассы — "Лосиный Остров", с юга — жилая многоэтажная застройка Балашихи, вдоль трассы — частная малоэтажная застройка». Обсуждаемый проект, считает эксперт, позволит минимизировать объем компенсаций и переноса коммуникаций. «Но есть и минусы,— отмечает он.— На весь период строительства, на несколько лет, на Щелковском шоссе будет локальный транспортный ад. Частный сектор в Медвежьих Озерах и Долгом Ледово попадает под масштабный снос. Речь о сотнях участков. Судебные разбирательства с владельцами могут затянуть сроки проекта».

«Сейчас на чашах весов — сохранение защитных лесов и части нацпарка и комфорт жителей, прилегающих к будущей дороге домов,— добавляет член экспертного совета Рослесхоза Антон Хлынов.— Принятые ранее градостроительные решения в пользу массовой застройки всегда ставят подобные проекты перед сложным выбором. Это в итоге приводит к росту затрат, а также той или иной степени социальной напряженности». Вариант трассы рядом с существующим шоссе предлагался и ранее, напоминает эксперт, но он лучше, чем магистраль через «Лосиный Остров» и зеленые зоны внутри Балашихи. «Многое будет зависеть от конкретных планировочных и инженерных решений, в том числе связанных со снижением шумового и иного воздействия трассы на территории»,— резюмирует господин Хлынов.

В Московской области есть еще несколько автодорожных долгостроев, судьба которых не решается годами. Среди них — обход Орехово-Зуево и Ликино-Дулево (по сути, новый участок «большой бетонки» А-108). Проект сначала был у Росавтодора, затем его передали в «Автодор». В программы деятельности госкомпании на проект заложено 20 млрд руб., финансирование запланировано начиная с 2026 года.

Иван Буранов