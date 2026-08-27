«10 лет на побегушках у более знаменитых дизайнеров»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

В 16 лет парижанина Кристиана Лубутена выгнали из школы, и он с радостью устроился ассистентом в кабаре, где помогал девушкам готовиться к выходам. Это многое объясняет в его будущей творческой концепции. До нее предстояло еще дорасти, но Кристиан был парнем упорным. 10 лет на побегушках у все более знаменитых дизайнеров, затем — заказы от модных домов, работа с Chanel и Yves Saint Laurent. В 27 лет Кристиан открыл собственный обувной бутик на центральной парижской улице Рю Жан-Жак Руссо. Остальное — сплошная светская хроника. Его туфли носят Дита фон Тиз и Анджелина Джоли, о них пела Дженнифер Лопес.

Сам он признается, что делает мужчинам красиво, а о том, чтобы женщинам было удобно, принципиально не думает. Удобно, говорит Лубутен, — это шлепанцы на толстухе, а красота требует жертв. Рианна и Кайли Миноуг слушают его с улыбкой и фотографируются с ним для глянцевых журналов. Кажется, сторонники гендерного равноправия рано отпраздновали победу.

Павел Шинский