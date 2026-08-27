Захарова предупредила об ответе России на удары ВСУ британским оружием
Целью российских ответных атак на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением британского оружия могут стать любые объекты королевства на Украине и за ее пределами. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле премьер Британии Энди Бернем пообещал «непоколебимую поддержку» Киеву в конфликте с Москвой, в том числе по линии вооружений. Британия уже поставляет Украине различные виды оружия, включая крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Также королевство занимает одну из ключевых ролей в «коалиции желающих» — это страны, которые согласились разместить свои войска на Украине после окончания боевых действий.
Подробности — в материале «Ъ» «Британия накачивает Киев оружием ради "мира"».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 мая 2026 года заявляла, что МИД России будет информировать международное сообщество о планируемых шагах в ответ на удары, как это было с предупреждением о возможных атаках по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В ноябре 2024 года Мария Захарова комментировала сообщения СМИ о разрешении западных стран Украине использовать их оружие для ударов по территории России, заявив, что это радикально изменит суть конфликта, и ответ России будет адекватным и ощутимым. В январе 2025 года Мария Захарова отметила, что Москва годами говорила о «накачке Украины оружием» со стороны США и Великобритании, а также о натовских учениях в Черном море.