Британия накачивает Киев оружием ради «мира»

Первым зарубежным гостем нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема ожидаемо стал Владимир Зеленский. 27 июля они встретились на одной из британских военно-морских баз, где договорились об очередных военных поставках Украине. Причем Лондон передает Киеву в основном наступательные вооружения, используемые для ударов по гражданской инфраструктуре России, подчеркивая, что все это делается ради «мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lewis Joly / AP Фото: Lewis Joly / AP

Накануне встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, ставшим первым главой государства, посещающим Лондон после вступления Энди Бернема в должность, британский премьер выступил с заявлением, обращенным к Москве. «У России не должно быть сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся долгосрочного и справедливого мира для Украины»,— отметил он.

Киеву же, напротив, была в очередной раз обещана «непоколебимая» поддержка Лондона. Причем момент для этого был выбран как нельзя лучше: уже 28 июля Зеленский встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, и речь на встрече пойдет о возможных новых параметрах мирных переговоров с Россией, посредником в которых выступает администрация США.

Переговоры в Великобритании, однако, свидетельствуют о том, что Киев и его европейские спонсоры готовятся не к миру, а к дальнейшей эскалации военных действий.

На одной из баз британских ВМС Бернем и Зеленский встретились с 200 украинскими военными моряками, принимавшими участие в учениях Sea Breeze 2026. Начиная с 2022 года морская часть этих украинско-натовских маневров была перенесена из Черного моря на территорию Великобритании в пролив Ла-Манш. На нынешних учениях, завершившихся 24 июля, отрабатывались противоминные операции и, что особенно примечательно, применение ударных подводных и надводных дронов.

Главное соглашение, заключенное на встрече Бернема с Зеленским, также касается наступательных вооружений. Великобритания передала Украине все права на производство и использование комплектов радиоэлектронной борьбы Stone Cloak («Каменный плащ»). Это устройство размером с планшетный компьютер, которое монтируется на БПЛА и крылатые ракеты и блокирует их отслеживание радарами ПВО.

В том числе Stone Cloak должны устанавливаться на британские ракеты, создаваемые для Украины в рамках крупного оборонного контракта между двумя странами, известного как программа Brakestop. Речь идет о массовом производстве относительно недорогих крылатых ракет наземного базирования, по сути, БПЛА с реактивными двигателями. Официально объявленные британским правительством параметры программы предусматривают создание ракеты/дрона с дальностью полета более 500 км, скоростью более 600 км/ч и боеголовкой массой 225 кг. Стоимость одной ракеты без боевой части составляет около £400 тыс. ($532 тыс.). Первые такие ударные вооружения должны поступить на Украину до конца текущего года.

Британия концентрируется на поставках Украине именно наступательных видов оружия, самые известные из которых — крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Первые партии ракет были переданы Киеву в мае 2023 года.

В целом военная поддержка Украины со стороны Великобритании, по официальным данным, выглядит так:

на сегодняшний день Лондон предоставил Киеву военной продукции на £16 млрд;

в 2025 году были потрачены £4,5 млрд;

в этом году финансирование военных программ составит £3,75 млрд;

на украинскую ПВО уже потрачено £600 млн, до конца 2026 года Киев получит 350 зенитных ракет;

в этом году на Украину поставят 150 тыс. британских ударных и разведывательных БПЛА;

в Великобритании прошли обучение 63 тыс. украинских военных.

Кроме того, Лондон играет ключевую роль в «коалиции желающих» и подчеркивает свою решимость разместить войска на территории Украины после завершения «горячей» фазы конфликта. 24 июля к Великобритании перешло командование так называемыми многонациональными силами для Украины (MNF-U, Multinational Force for Ukraine). Это формирование «коалиция желающих» планирует разместить на Украине после заключения перемирия.

Россия неоднократно заявляла о том, что не допустит дислокации войск НАТО в соседней стране. Тем не менее MNF-U вовсю готовится выдвигаться на театр военных действий. 24 июля в парижском штабе этих сил командование принял британский генерал-лейтенант Том Бейтман. Ему предстоит командовать первыми учениями MNF-U, которые запланированы осенью в Польше.

Энди Бернем, еще будучи мэром Большого Манчестера, зарекомендовал себя сторонником всемерной поддержки Киева. Сразу же после избрания премьером 20 июля он позвонил Зеленскому, а также обсудил украинскую проблематику с президентом США и канцлером Германии. Кроме того, главой Минфина в своем кабинете он назначил Джона Хилли — бывшего министра обороны, сторонника увеличения военных расходов, прежде всего для усиления курса на милитаризацию Украины. 23 июля Хилли провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Сергеем Марченко, чтобы в числе прочего обсудить «предсказуемое внешнее финансирование Украины на 2026–2027 годы».

Роль главного военного спонсора Украины и координатора усилий Запада по ее милитаризации, которую на себя взял Лондон, предсказуемо вызывает резкую реакцию в Москве. Как заявил 21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России не испытывают надежд на улучшение отношений с Великобританией в связи с избранием нового премьер-министра Соединенного Королевства. Он также напомнил, что одним из первых заявлений Бернема были слова о безоговорочной поддержке Украины. «Соответственно — о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем»,— подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Андрей Смирнов